Kaiser Ferenc Donald Trump gigantikus Aranyflottájáról: félelmetes fegyverzettel rendelkező hadihajók lesznek

Saját magáról elnevezett, csatahajókból összeállított, gigantikus Aranyflotta építését jelentette be nemrég Donald Trump amerikai elnök. „Ezek lesznek messze a leggyorsabbak, a legnagyobbak, és százszor erősebbek, mint bármelyik valaha épített csatahajó” – jelentette ki még decemberben Donald Trump az új hadihajókról. Az előzetes elképzelések szerint körülbelül 20-25 darab 30-40 ezer tonnás csatahajó alkothatja majd az Aranyflottát, amely vélhetően a nukleáris elrettentő triád része lesz, vagyis atomfegyverek kilövésére alkalmas rakétákkal látják el.

Kaiser Ferenc az InfoRádióban elmondta: az Amerikai Egyesült Államok a hadihajók terén is Kínával van komoly versenyben, de a csapásmérés képességét és a szövetségesek számát tekintve még mindig az USA vezet. A biztonság- és védelempolitikai szakértő úgy fogalmazott, „elképesztő képességekkel, tapasztalatokkal és döbbenetes mennyiségű harceszközzel rendelkezik az amerikai haderő”.

Nem tartja kizártnak, hogy Kína már „túlépítette” az amerikaiakat, de az ázsiai nagyhatalom még csak most tanulja, hogyan kell üzemeltetni egy grandiózus haditengerészeti rendszert,

illetve hogyan kell egy haditengerészeti harcvízkötelékben, egy csapásmérő csoportosításban a hajóknak koordináltan mozogni, vagy hogyan tudják felderíteni az ellenséges tengeralattjárókat.

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense hozzátette: az amerikaiak sem most kezdték ezeket a teszteket, gyakorlatokat. „A legtöbb tapasztalatot szó szerint a saját hibáikból és rengeteg veszteségből tanulva szerezték a második világháborúban, ezt a képességet pedig azóta is szinten tartják” – magyarázta a szakértő.

Úgy látja, a Trump-osztályú hadihajók félelmetes fegyverzettel rendelkeznének. A tervek szerint több mint 140 függőleges rakétaindító siló, továbbá különféle lézerfegyverek, rakéták, gépágyúk és egyéb önvédelmi eszközök lesznek rajtuk. Külön megemlítette az elektromágneses ágyút vagy angol nevén railgunt, ami relatíve kis méretű lövedéket lő ki, de óriási sebességgel, ezért „iszonyatos, kinetikus becsapódási energiája van”. Összességében azt gondolja, nagyon komoly önvédelmi képességekkel rendelkező fegyverekkel lesznek felszerelve az amerikai haditengerészet új csatahajói.

Mindazonáltal Kaiser Ferenc szerint „a hajóépítésben világbajnok” Kínának nagyobb gyártókapacitásai vannak, ráadásul az amerikai tervek „irtózatosan drágák”.

Egyetlen ilyen hajó megépítése mintegy 10 milliárd dollárba kerülne, így a szakértő szerint az Aranyflotta leghamarabb a 2030-as években szállhatna vízre.

„Az is elképzelhető, hogy akkor, a feltételezhetően a drónok által uralt korban már nem ilyen nagy presztízsjárművekre, hanem kisebb, fürgébb cirkálókra lesz inkább majd szükség” – jegyezte meg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense.

Az Aranyflotta várhatóan kiegészülne kisebb méretű rombolókkal, pilóta nélküli hajókkal és korvettekkel. A várakozások szerint a Trump-osztályú hadihajók parancsnoki és irányító platformokként is funkcionálnak majd, nagyban támaszkodva a mesterséges intelligenciára.