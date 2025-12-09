Több vezető NATO-pozíciót átenged az Egyesült Államok európai országoknak

A hétfőn megjelent összefoglalók alapján a 2026-os Nemzeti védelmi felhatalmazási törvény (National Defense Authorization Act) képviselőház és a szenátus tárgyalói által kidolgozott szövege megállapítja, hogy az Európában állomásozó amerikai katonaság létszáma nem csökkenhet 76 ezer alá a Kongresszus jóváhagyása nélkül. Amennyiben az amerikai hadvezetés csapatokat akarna kivonni Európából, akkor igazolnia kell, hogy egy ilyen lépés nyomán nem szenvednek kárt az Egyesült Államok, vagy a NATO biztonsági érdekei.

A kongresszusi kompromisszumos tervezet azt is kimondja, hogy

az Egyesült Államok nem adhatja át a NATO legfontosabb katonai pozícióját, vagyis a Szövetséges Erők Európai Főparancsnokának posztját, azt továbbra is amerikai főtisztnek kell betöltenie.

Az amerikai adminisztráció ősszel jelezte szándékát, hogy az európai erők vezetését átengedné, annak jeleként, hogy az európai felelősség növekedjen a NATO irányító szervezetében.

Az Egyesült Államok vezető nemzetbiztonsági illetékesei és európai politikai vezetők a múlt héten tárgyaltak a NATO-t érintő tervekről, az egyeztetésen a közlések szerint az amerikai fél jelezte, hogy ugyan a főparancsnoki poszt amerikai tábornoknál marad, de több egyéb vezető NATO-pozíciót átenged európai országoknak. A megbeszélésen az is elhangzott, hogy az amerikai elvárás szerint az európai szövetségeseknek 2027-re készen kell állniuk arra, hogy viseljék a NATO védelmi felelősségének oroszlánrészét.

A kongresszusi törvényjavaslat korlátozza a Dél-Koreában állomásozó amerikai csapaterő csökkentésének lehetőségét is, és kimondja, hogy a katonák létszáma nem mehet 28,5 ezer alá. Amennyiben a Pentagon a katonák létszámát mérsékelni akarná, akkor igazolnia kell a Kongresszus számára, hogy egy ilyen lépés nem csökkenti az Észak-Korea felé képviselt elrettentő erőt.