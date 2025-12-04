ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.18
usd:
327.56
bux:
109353.81
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Papírpénz: euróbankjegyek egymásra téve.
Nyitókép: Pixabay

Bulgáriában nem lesz népszavazás az euróról, amit januárban bevezetnek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A bolgár parlament szerdán megvizsgálta és elutasította Rumen Radev elnök javaslatát az euróról szóló népszavazás megtartásáról.

Az államfő javaslatát a 240 tagú parlament jelen lévő képviselői közül 81-en támogatták, 135-en ellenezték, négyen tartózkodtak. Az ülést a törvényhozó szerv hivatalos honlapján közvetítették.

Radev májusban nyújtotta be kezdeményezését a parlamentnek, megjegyezve, hogy a bolgár társadalomban nincs konszenzus sem a folyamatra való felkészültségről, sem arról, hogy mikor történhet meg. A parlament akkori házelnöke, Natalija Kiszelova elutasította a javaslat beterjesztését. Ezután az államfő megtámadta a döntést az alkotmánybíróságon, és novemberben a legfőbb bírói testület úgy ítélkezett, hogy Kiszelova túllépte hatáskörét, amikor elutasította Radev kezdeményezésének parlamenti előterjesztését.

Bulgária 2026. január 1-jén csatlakozik az euróövezethez.

Az euróövezet tagjai 2026-tól:

  • Ausztria
  • Belgium
  • Bulgária
  • Ciprus
  • Észtország
  • Finnország
  • Franciaország
  • Görögország
  • Hollandia
  • Horvátország
  • Írország
  • Lettország
  • Litvánia
  • Luxemburg
  • Málta
  • Németország
  • Olaszország
  • Portugália
  • Spanyolország
  • Szlovénia
  • Szlovákia

Mivel ezen országok pénzneme azonos, gazdaságpolitikáikat nagyon szorosan össze kell hangolniuk, hogy biztosítsák annak stabilitását, és kihasználják valamennyi előnyét. Ez a munka folyamatos jelleggel, az eurócsoport havi üléseinek keretében folyik, ahol a tagok megvitatják az euróövezeti irányítás közös érdekű kérdéseit, illetve ezekkel kapcsolatos intézkedéseket hoznak.

Az euró néhány nem uniós ország fizetőeszköze is:

  • Andorra
  • Koszovó
  • Monaco
  • Montenegró
  • San Marino
  • Vatikánváros

EU-tagországok, amelyek nem tagjai az eurózónának, hanem a saját fizetőeszközüket használják:

  • Csehország
  • Dánia
  • Lengyelország
  • Magyarország
  • Románia
  • Svédország

Kezdőlap    Külföld    Bulgáriában nem lesz népszavazás az euróról, amit januárban bevezetnek

európai unió

euró

bulgária

euróövezet

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Újabb okosórás fizetés érkezett meg Magyarországra

Újabb okosórás fizetés érkezett meg Magyarországra

Magyarországon elsőként tette elérhetővé a Swatch Payt is magában foglaló Fidesmo Pay fizetési megoldást a CIB Bank, ugyanakkor a pénzintézet ügyfelei 2025. november 20-a óta a Garmin Payt és a Xiaomi Payt is használhatják - közölte a CIB Bank. 

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rémisztő pillanat a futballpályán: élő adásban csuklott össze a műsorvezető

Rémisztő pillanat a futballpályán: élő adásban csuklott össze a műsorvezető

Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

Oil, defence and geopolitics: Why Putin is visiting Modi in Delhi

BBC editors explain what is at stake as Russian President Vladimir Putin starts a two-day visit to India.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 11:22
Vlagyimir Putyin: „Bármi áron elfoglaljuk a Donbaszt"
2025. december 4. 10:22
Cancel culture helyett érvek kultúrája: MCC-konferencia Európa sorsáról
×
×
×
×