Bulgáriában nem lesz népszavazás az euróról, amit januárban bevezetnek

Az államfő javaslatát a 240 tagú parlament jelen lévő képviselői közül 81-en támogatták, 135-en ellenezték, négyen tartózkodtak. Az ülést a törvényhozó szerv hivatalos honlapján közvetítették.

Radev májusban nyújtotta be kezdeményezését a parlamentnek, megjegyezve, hogy a bolgár társadalomban nincs konszenzus sem a folyamatra való felkészültségről, sem arról, hogy mikor történhet meg. A parlament akkori házelnöke, Natalija Kiszelova elutasította a javaslat beterjesztését. Ezután az államfő megtámadta a döntést az alkotmánybíróságon, és novemberben a legfőbb bírói testület úgy ítélkezett, hogy Kiszelova túllépte hatáskörét, amikor elutasította Radev kezdeményezésének parlamenti előterjesztését.

Bulgária 2026. január 1-jén csatlakozik az euróövezethez.

Az euróövezet tagjai 2026-tól:

Ausztria

Belgium

Bulgária

Ciprus

Észtország

Finnország

Franciaország

Görögország

Hollandia

Horvátország

Írország

Lettország

Litvánia

Luxemburg

Málta

Németország

Olaszország

Portugália

Spanyolország

Szlovénia

Szlovákia

Mivel ezen országok pénzneme azonos, gazdaságpolitikáikat nagyon szorosan össze kell hangolniuk, hogy biztosítsák annak stabilitását, és kihasználják valamennyi előnyét. Ez a munka folyamatos jelleggel, az eurócsoport havi üléseinek keretében folyik, ahol a tagok megvitatják az euróövezeti irányítás közös érdekű kérdéseit, illetve ezekkel kapcsolatos intézkedéseket hoznak.

Az euró néhány nem uniós ország fizetőeszköze is:

Andorra

Koszovó

Monaco

Montenegró

San Marino

Vatikánváros

EU-tagországok, amelyek nem tagjai az eurózónának, hanem a saját fizetőeszközüket használják: