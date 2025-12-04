Bulgáriában nem lesz népszavazás az euróról, amit januárban bevezetnek

Az államfő javaslatát a 240 tagú parlament jelen lévő képviselői közül 81-en támogatták, 135-en ellenezték, négyen tartózkodtak. Az ülést a törvényhozó szerv hivatalos honlapján közvetítették.
Radev májusban nyújtotta be kezdeményezését a parlamentnek, megjegyezve, hogy a bolgár társadalomban nincs konszenzus sem a folyamatra való felkészültségről, sem arról, hogy mikor történhet meg. A parlament akkori házelnöke, Natalija Kiszelova elutasította a javaslat beterjesztését. Ezután az államfő megtámadta a döntést az alkotmánybíróságon, és novemberben a legfőbb bírói testület úgy ítélkezett, hogy Kiszelova túllépte hatáskörét, amikor elutasította Radev kezdeményezésének parlamenti előterjesztését.
Bulgária 2026. január 1-jén csatlakozik az euróövezethez.
Az euróövezet tagjai 2026-tól:
- Ausztria
- Belgium
- Bulgária
- Ciprus
- Észtország
- Finnország
- Franciaország
- Görögország
- Hollandia
- Horvátország
- Írország
- Lettország
- Litvánia
- Luxemburg
- Málta
- Németország
- Olaszország
- Portugália
- Spanyolország
- Szlovénia
- Szlovákia
Mivel ezen országok pénzneme azonos, gazdaságpolitikáikat nagyon szorosan össze kell hangolniuk, hogy biztosítsák annak stabilitását, és kihasználják valamennyi előnyét. Ez a munka folyamatos jelleggel, az eurócsoport havi üléseinek keretében folyik, ahol a tagok megvitatják az euróövezeti irányítás közös érdekű kérdéseit, illetve ezekkel kapcsolatos intézkedéseket hoznak.
Az euró néhány nem uniós ország fizetőeszköze is:
- Andorra
- Koszovó
- Monaco
- Montenegró
- San Marino
- Vatikánváros
EU-tagországok, amelyek nem tagjai az eurózónának, hanem a saját fizetőeszközüket használják:
- Csehország
- Dánia
- Lengyelország
- Magyarország
- Románia
- Svédország