Két napot nyernek a bolgárok, és az eurónak köszönhetik

A bolgár kormány döntése alapján az idén az év végi munkaszünet két nappal hosszabb lesz Bulgáriában az euró problémamentes bevezetése érdekében.

Temenuzska Petkova pénzügyminiszter a döntést bejelentő szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a két plusz munkaszüneti nap (2025. december 31. és 2026. január 2.) szükséges ahhoz, hogy az euró január elsejei bevezetésével kapcsolatos technológiai változásokat a pénzügyi és nem pénzügyi ágazatokban biztonsággal el tudják végezni.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén július 8-án hagyta jóvá, hogy Bulgária bevezesse az eurót. Az ehhez szükséges jogszabályokat az uniós pénzügyminiszterek (Ecofin) még aznapi brüsszeli ülésükön fogadták el. Bulgária csatlakozásával az euróövezeti országok száma 2026. január 1-jétől huszonegyre emelkedik.