ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.96
usd:
331.38
bux:
107712.76
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Papírpénz: euróbankjegyek egymásra téve.
Nyitókép: Pixabay

Két napot nyernek a bolgárok, és az eurónak köszönhetik

Infostart

Két plusz munkaszüneti napot hirdettek meg az euró bevezetésére hivatkozva Bulgáriában.

A bolgár kormány döntése alapján az idén az év végi munkaszünet két nappal hosszabb lesz Bulgáriában az euró problémamentes bevezetése érdekében.

Temenuzska Petkova pénzügyminiszter a döntést bejelentő szerdai sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott, a két plusz munkaszüneti nap (2025. december 31. és 2026. január 2.) szükséges ahhoz, hogy az euró január elsejei bevezetésével kapcsolatos technológiai változásokat a pénzügyi és nem pénzügyi ágazatokban biztonsággal el tudják végezni.

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén július 8-án hagyta jóvá, hogy Bulgária bevezesse az eurót. Az ehhez szükséges jogszabályokat az uniós pénzügyminiszterek (Ecofin) még aznapi brüsszeli ülésükön fogadták el. Bulgária csatlakozásával az euróövezeti országok száma 2026. január 1-jétől huszonegyre emelkedik.

Kezdőlap    Külföld    Két napot nyernek a bolgárok, és az eurónak köszönhetik

euró

bulgária

karácsony

ünneoek

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba

Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba

Az agrárium és az élelmiszeripar fejlesztéseit célzó pályázatok kapcsán az elmúlt hónapokban százmilliárdos nagyságrendben születtek támogatói okiratok, ami régóta tervezett és igencsak esedékes fejlesztések számára adhat zöld lámpát. De vajon mikor láthatjuk ezek pozitív hatásait a teljes agrofood szektor versenyképességére nézve? Erről beszélgetünk az Alapvetés podcast mai adásában Szabó Istvánnal, az OTP Bank agrárgazdasági értékesítési igazgatójával. A téma szóba kerül majd a december elején megrendezésre kerülő Portfolio Agrárszektor 2025 konferencián is.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
New York-ot is kenterbe verte a világ legdrágább utcája: ennyibe fáj most itt egy luxusbevásárlás

New York-ot is kenterbe verte a világ legdrágább utcája: ennyibe fáj most itt egy luxusbevásárlás

A jelentés 141 prémium belvárosi lokáció bérleti díjait vizsgálja világszerte.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

It comes after reports the US and Russia have prepared a 28-point peace plan, allegedly with major concessions from Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 09:14
Pofon a belügyminiszternek - A Németországba tartó afgán menekültek nem hagyják magukat "megvesztegetni"
2025. november 20. 08:56
Összeütközött egy gyorsvonat és egy személyvonat csütörtök reggel Csehországban
×
×
×
×