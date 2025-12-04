ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.04
usd:
327.53
bux:
109564.04
2025. december 4. csütörtök Barbara, Borbála
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy szeizmográf gép, ami piros vonalat húz, földrengési tevékenységet illusztrálva.
Nyitókép: Getty Images/allanswart

Akkora földrengés rázta meg Kínát, hogy Kazahsztánban is pánik tört ki

Infostart

Hatos erősségű földrengés rázta meg csütörtökön Kína északnyugati, Hszincsiang-Ujgur Autonóm Területét, a rengés pánikot keltett Kazahsztán fővárosában, Almatiban.

A kínai földrengés-megfigyelő központ 6,0 erősségű földrengésről számolt be, amely az ország északnyugati részén, Kirgizisztánnal határos területen található Akcsi megyében keletkezett, helyi idő szerint délután 3 óra 44 perckor. fészke 10 kilométeres mélységben volt - derült ki a tájékoztatásból.

A hatóságok egyelőre nem kaptak jelentést áldozatokról vagy összeomlott épületekről. A megye közlekedése, áramellátása és távközlése normálisan működik - közölte az állami média.

A földrengés ugyanakkor pánikot keltett a szomszédos Kazahsztán fővárosában, Almatiban.

Számos középiskolát, irodát és bevásárlóközpontot kiürítettek, az emberek tömegesen hagyták el otthonaikat és menekültek az utcákra.

Az Orda című lap szerint a Turan Egyetemen a földrengés miatt elhalasztották az órákat és a vizsgákat.

Kezdőlap    Külföld    Akkora földrengés rázta meg Kínát, hogy Kazahsztánban is pánik tört ki

kína

földrengés

kazahsztán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

Priskin Tamás: Marco Rossi már bizonyított, a továbbiakban is jó kezekben lesz nála a válogatott irányítása

A magyar labdarúgó-válogatott az utolsó pillanatig versenyben volt nemcsak a vb-pótselejtezős szereplésért, hanem matematikailag azért is, hogy egyenes ágon kijuthasson a világbajnokságra, ezt pedig az elmúlt években nehéz lett volna még elképzelni is – mondta az InfoRádióban a 63-szoros magyar válogatott futballista. Az FTC és a Győri ETO korábbi játékosa kiváló szakembernek nevezte Marco Rossit, aki szerinte nagyszerűen látja el a feladatát. Arról is beszélt, milyen feladatai lesznek a Mol – Új Európa Alapítvány nagyköveteként.
Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

Orbán Viktor a bérmegállapodás aláírásán: 700 ezer munkavállalót érint az egyezség

A munkaadói és munkavállalói oldal megállapodott a 2026. január 1-jétől érvényes új minimálbérről és garantált bérminimumról, azok így jelentősen, 11, illetve 7 százalékkal emelkednek. Az ezt rögzítő dokumentumot csütörtök délelőtt írták alá a Karmelitában. Orbán Viktor bejelentette: 35 ezer vendégmunkást engednek be, így is marad 30 ezer szabad álláshely az országban.
 

Orbán Viktor bejelentést tett: 11 százalék

VIDEÓ
Csődveszély: maradt-e még hitele Budapestnek? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Gettóba zárják a magyar egyetemeket? Hankó Balázs, Inforádió, Aréna
Miért a háború utolsó szakasza a legvéresebb? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.04. csütörtök, 18:00
Vinkó József
a Magyar Konyha főszerkesztője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindenki másképp csinálja: Törökország hatalmas gázüzletet kötött Moszkvával

Mindenki másképp csinálja: Törökország hatalmas gázüzletet kötött Moszkvával

Törökország újabb nagyszabású gázmegállapodást kötött a Gazprommal, amelynek keretében 22 milliárd köbméter orosz gáz érkezik a következő évben is - írta meg a Reuters. Ankara ugyanakkor egyre határozottabban építi LNG-kapcsolatait az Egyesült Államokkal, és akár az amerikai gáztermelésben is részesedést szerezhet. A török stratégia lényege a geopolitikai egyensúly: Moszkva nélkül továbbra sem menne, de Washington felé is nyitva hagyják az ajtót.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mindenki magának akarja a dödöllét: most lerántjuk a leplet, ez a fő különbség a zalai és a vasi között

Mindenki magának akarja a dödöllét: most lerántjuk a leplet, ez a fő különbség a zalai és a vasi között

Kié a dödölle: vasi vagy zalai tájjellegű étel? De melyik a finomabb? Ha még nem kóstoltál egy igazi tál dödöllét, könnyen eltévedhetsz az egymásnak feszülő álláspontok között.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

Putin 'morally responsible' for 'unsurvivable' Novichok poisoning of Dawn Sturgess, inquiry finds

An inquiry into Ms Sturgess' death in 2018 came after an attempt to poison an ex-Russian double agent living in Salisbury.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 4. 14:10
„Bárki komolyan hiszi, hogy az oroszok veszítenek?” – kemény brüsszeli mondatok a belga kormányfőtől
2025. december 4. 13:46
Több mint száz embert vettek őrizetbe pedofil anyagok terjesztése miatt Lengyelországban
×
×
×
×