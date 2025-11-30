ARÉNA - PODCASTOK
Large cargo and tanker ships at Shahid Rajai port from Qeshm island pier, Persian Gulf, Iran
Nyitókép: German Vogel/Getty Images

Irán lépett a tengeren

Infostart / MTI

Az Iráni Iszlám Köztársaság hadseregének elitegysége, a Forradalmi Gárda lefoglalt egy külföldi hajót, amelyet üzemanyag-csempészettel vádolnak - jelentette be Hejdar Hanrian-Modzsarad tábornok, a gárda helyi parancsnoka.

A 350 ezer liter csempészett üzemanyagot szállító, Szváziföld lobogója alatt közlekedő hajót feltartóztatták és az Irán déli részén fekvő Busherbe irányították.

"A hajón 13 legénységi tag tartózkodik, akik mindegyike a szomszédos országokból vagy Indiából származik" - tette hozzá az állami televízió a parancsnok tájékoztatásra hivatkozva.

Az iráni erők rendszeresen bejelentik az illegálisan üzemanyagot szállító hajók elfogását ebben a térségben, mivel a Hormuzi -szoros kulcsfontosságú átjáró a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgázszállításában.

November közepén a Forradalmi Gárda megerősítette, hogy a Perzsa-öbölben elfogták a Marshall-szigetek lobogója alatt közlekedő Talara olajszállító hajót, amely hirtelen irányt váltott a -szorosban, és iráni vizek felé vette az irányt. A lefoglalt rakomány "iráni petrolkémiai termékeket (...) tartalmazott, amelyeket illegálisan szállítottak Szingapúrba", és "a fő felelős egy iráni személy vagy vállalat volt" - közölte a az iráni FARS hírügynökség akkor.

A tartályhajót üzemeltetető, ciprusi székhelyű Columbia Ship management később, november 19-én bejelentette, hogy Irán elengedte a Talarát, és a 21 fős legénység biztonságban van. A tájékoztatás szerint "nem történt vádemelés a legénység, valamint a hajó üzemeltetői és tulajdonosai ellen.

