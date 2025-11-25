Pénteken jön a totálkáosz - Olaszországban

November 28-án Olaszországban országos sztrájk bénítja majd meg a közlekedést, az iskolákat, az egészségügyi ellátást és számos alapvető szolgáltatást. A tiltakozást a 2026-os költségvetési törvény váltotta ki, amelyet több szakszervezet is hevesen ellenez, arra hivatkozva, hogy a kormány katonai kiadásokat növel a közszolgáltatások rovására. A legnagyobb fennakadások a vasúti- és légi közlekedésben várhatók.

Az országos sztrájk már november 27-én este kezdetét veszi, amikor 21:00-tól teljes vasúti leállás lép életbe, amely 24 órán át tart. Az autópálya-dolgozók és a tűzoltók is csatlakoznak a tiltakozáshoz - írja az economx.hu. A Trenitalia csak meghatározott idősávokban – 6:00–9:00 és 18:00–21:00 között – garantál vonatokat, többek között Milánó, Róma, Nápoly és számos déli város között. A nemzetközi járatok egy része is közlekedik, például a Milánó–Zürich vagy a Róma–Bécs útvonalak.

A metróállomásokon a mozgólépcsők, liftek és jegypénztárak nem üzemelnek, a kerékpártárolók többsége pedig zárva tart.

A légi közlekedés szintén súlyosan érintett! Az olaszországi repülőtéri személyzet és a földi kiszolgálók is sztrájkolnak, ami tömeges járatkéséseket és törléseket vetít előre. A repülőgépeknek csak a 7:00–10:00 és 18:00–21:00 közötti idősávokban kell kötelezően közlekedniük.

Pénteken az iskolák, egészségügyi intézmények és közigazgatási hivatalok működése is akadozik, jóllehet a sürgősségi szolgáltatásokat továbbra is biztosítják. A tiltakozó szakszervezetek szerint a költségvetés elvonja a forrásokat a bérek, a jóléti ellátás, a közlekedés és az oktatás elől, miközben a katonai kiadásokat növeli.

Az olasz kormány egyelőre nem jelzett változtatási szándékot, így a sztrájk hatásai biztosan érezhetőek lesznek országszerte.