Sztrájkoló munkások.
Nyitókép: Getty Images / Pranithan Chorruangsak

Pénteken jön a totálkáosz - Olaszországban

Infostart

Egyszerre fognak leállni a vonatok, a repülők, az iskolák és a kórházak.

November 28-án Olaszországban országos sztrájk bénítja majd meg a közlekedést, az iskolákat, az egészségügyi ellátást és számos alapvető szolgáltatást. A tiltakozást a 2026-os költségvetési törvény váltotta ki, amelyet több szakszervezet is hevesen ellenez, arra hivatkozva, hogy a kormány katonai kiadásokat növel a közszolgáltatások rovására. A legnagyobb fennakadások a vasúti- és légi közlekedésben várhatók.

Az országos sztrájk már november 27-én este kezdetét veszi, amikor 21:00-tól teljes vasúti leállás lép életbe, amely 24 órán át tart. Az autópálya-dolgozók és a tűzoltók is csatlakoznak a tiltakozáshoz - írja az economx.hu. A Trenitalia csak meghatározott idősávokban – 6:00–9:00 és 18:00–21:00 között – garantál vonatokat, többek között Milánó, Róma, Nápoly és számos déli város között. A nemzetközi járatok egy része is közlekedik, például a Milánó–Zürich vagy a Róma–Bécs útvonalak.

A metróállomásokon a mozgólépcsők, liftek és jegypénztárak nem üzemelnek, a kerékpártárolók többsége pedig zárva tart.

A légi közlekedés szintén súlyosan érintett! Az olaszországi repülőtéri személyzet és a földi kiszolgálók is sztrájkolnak, ami tömeges járatkéséseket és törléseket vetít előre. A repülőgépeknek csak a 7:00–10:00 és 18:00–21:00 közötti idősávokban kell kötelezően közlekedniük.

Pénteken az iskolák, egészségügyi intézmények és közigazgatási hivatalok működése is akadozik, jóllehet a sürgősségi szolgáltatásokat továbbra is biztosítják. A tiltakozó szakszervezetek szerint a költségvetés elvonja a forrásokat a bérek, a jóléti ellátás, a közlekedés és az oktatás elől, miközben a katonai kiadásokat növeli.

Az olasz kormány egyelőre nem jelzett változtatási szándékot, így a sztrájk hatásai biztosan érezhetőek lesznek országszerte.

Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Navracsics Tibor: három ponton kellene átalakítani az önkormányzati rendszert

Az önkormányzati rendszer átalakításának három kulcsfontosságú területéről beszélt Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádió Aréna című műsorában. A finanszírozáshoz és az önkormányzatok jogállásához is hozzá kellene nyúlni szerinte, de ez egy több hónapos konzultációs folyamat, és úgy véli, a választásokig már nincs idő erre.
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Mit üzent az Akadémiának több mint 5000 magyar kutató? Kollár László Péter, Inforádió, Aréna
Miért nem lehet kirekesztő a betelepülési tilalom? Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
 
A volt brazil elnöknek meg kell kezdenie 27 éves börtönbüntetésének letöltését

A volt brazil elnöknek meg kell kezdenie 27 éves börtönbüntetésének letöltését

A brazil legfelsőbb bíróság elrendelte, hogy Jair Bolsonaro egykori brazil elnök azonnal kezdje meg 27 éves börtönbüntetésének letöltését. A volt államfő a 2022-es választási veresége után az államrend megdöntésére irányuló összeesküvés miatt került bíróság elé, írja a Bloomberg.

Így alakulnak a választókerületek Magyarországon 2026-ban: itt állítanak jelölteket a pártok

Így alakulnak a választókerületek Magyarországon 2026-ban: itt állítanak jelölteket a pártok

Az országgyűlési egyéni választókerületek területi beosztása az országgyűlési képviselők választásáról szóló 2011. évi CCIII. törvény 1. és 2. számú melléklete alapján történik.

Ukraine says 'understanding' reached with US on peace plan, as Trump says his envoy will meet Putin in Moscow

Ukraine says 'understanding' reached with US on peace plan, as Trump says his envoy will meet Putin in Moscow

President Trump says the original peace plan has been "fine-tuned", and that he will send his envoy Steve Witkoff to Moscow.

A prostituáltak védelmére alakított bizottságot a német családügyi miniszter
Négy újabb embert állítottak elő a Louvre-ban történt műkincslopás ügyében
