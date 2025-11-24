ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.53
usd:
331.48
bux:
108100.32
2025. november 24. hétfő Emma
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij ukrán államfõ munkaebéden vesz részt Donald Trump amerikai elnökkel a washingtoni Fehér Házban 2025. október 17-én.
Nyitókép: MTI/EPA/SIPA USA pool/Aaron Schwartz

Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Infostart / InfoRádió - Tatár Tímea

Az amerikai béketervvel kapcsolatban számos találgatás került napvilágra, ez is az oka annak, hogy folyamatosan változnak az erről szóló hírek – nyilatkozta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. A posztszovjet térség szakértőjét saját ukrán forrásai arról tájékoztatták, hogy az ukrán területek feladásának terve nem új keletű, de most először társulhatnak mellé biztonsági garanciák, ami Ukrajna számára elfogadhatóbbá teszi a rendezést.

Egy biztos: hivatalos forrásból semmit nem tudunk a béketerv pontos pontjait illetően – hívta fel a figyelmet hétfőn Bendarzsevszkij Antin posztszovjet térségi szakértő az InfoRádiónak nyilatkozva.

„Minden, ami az elmúlt héten elhangzott a 28 ponttal kapcsolatban, azt mind a sajtóból tudjuk bizonyos szivárogtatások alapján, és ez az, ami változik. Az is kiderült, hogy

nem igaz, hogy ez egy végleges terv, amit Ukrajnának el kell fogadnia az amerikai hálaadásig,

különben nem lesz több amerikai hírszerzési támogatás, és az Egyesült Államok kiszáll ebből a történetből, hiszen amerikai döntéshozók tagadták azt, hogy lenne olyan nyomás, hogy megvonnák a katonai támogatást, és semmi nem is végleges a 28 pontból” – húzta alá.

Pedig a pontok alapján sokan már moszkvai sugallatot vagy „ukrán Trianont” emlegettek, de ezekkel kapcsolatban is csak azt mondta a szakértő:

a világ egyik legnagyobb katonai erejével rendelkező országa most már negyedik éve vív pusztító háborút Ukrajna területén, ez Ukrajna legnagyobb tragédiája, nem pedig az, hogy hogyan lesz vége a háborúnak.

„Lehet úgy is keretezni, hogy ez lehetőség Ukrajnának, hogy lezárja a háborút, és felépítse a saját hatékony védelmét Oroszországgal szemben, ha esetleg jövőben tart további orosz támadástól” – tette hozzá.

A terv maga szerinte úgy épül fel, hogy több orosz követelést tartalmazhat, több mindenben inkább az orosz feltételeket tükrözi, de ez nem annak az indoka vagy magyarázata, hogy Oroszország mondta tollba a feltételeket, hanem „sajnos a katonai realitások függvénye”.

„Ukrajna most éppen nem áll jól a háborúban, egy belpolitikai válság is sújtja az ukrán vezetést és katonai téren sincs minden rendben; bár

nagyon lassan, nagyon nagy áldozatok árán, de Oroszország megy előre, és úgy tűnik, hogy az orosz vezetésnek ez belefér, és hajlandó további erőforrásokat, pénzeket költeni erre a háborúra,

és ahhoz, hogy Vlagyimir Putyint ebben a háborúban megállítsák – nyilván rosszul hangzik, hogy agresszorral kell ilyen tárgyalásokat lefolytatni, de – olyan feltételeket kell teljesíteni, amitől Oroszország is belemegy a békébe vagy a fegyverszünetbe, és leül tárgyalni. Hiszen ha nem ül le tárgyalni, ha nem elegendően jók a feltételek, akkor nincs is értelme egy ilyen megállapodásnak, hiszen minden folytatódik, ahogy eddig ment” – tette világossá Bendarzsevszkij Anton.

És ha Oroszország nem tartja be?

Ez idő tájt Európa vezetői Genfben arra törekednek, hogy a szóban forgó terveken finomítsanak, de erről sem tudni túl sokat. A szakértő szerint annyit igen, hogy maga a tárgyalt terv nem végleges, és Ukrajna is erőteljesen tárgyal a béketervvel kapcsolatban, próbálja érvényesíteni a saját érdekeit, és ennek megfelelően biztosan lesznek módosítások.

„Nem vagyok benne biztos, hogy a kulcskérdéseket illetően, például területi kérdéseket illetően mennyire lesz előrelépés, illetve van egy sor kérdés, amit mindenképpen tisztáznia kell, hiszen a kiszivárgott tervben bizonyos feltételek nagyon homályosan vannak megfogalmazva. Például

biztonsági garanciákat illetően egyfajta NATO 5. cikkely szerű garanciákat kapna Ukrajna, de

nincs pontosan leírva, hogy milyen esetben érvényesül ez. »Ha Ukrajnát egy nagy erejű támadás éri, akkor«; de mit nevezünk nagy erejű támadásnak? Ha bejönnek ismeretlen felségjelzéssel felruházott zöld emberkék, mint Krímben 2014-ben?Akkor vajon érvényesülnek ezek a garanciák vagy nem?” – sorolta a kérdéseket.

Az érintettek sikerről kommunikálnak, előmozdított tárgyalásokról, a tervben eszközölt változásokról van szó, miközben Volodimir Zelenszkij ukrán elnök olyan hangulatban nyilatkozik, mintha az ország területi változásaira készítené fel az ország népét. Ezzel kapcsolatban a szakértő saját forrásaira hivatkozva állítja, az ügyben szeptember óta tárgyalnak, és már a harmadik ilyen jellegű terv van asztalon, a korábbit Alaszkában ismerték meg a felek augusztusban, abban már benne volt a területfeladás Ukrajna részéről, Donbaszé, amit Ukrajna akkor ellenzett, ugyanakkor nem voltak biztonsági garanciák, ami a legfontosabb Ukrajna számára. „Ha netán egy újabb támadás éri Oroszország részéről, akkor lesz, aki megvédje. Például elsősorban az Egyesült Államok. Hiszen területet fel lehet adni, ki lehet vonulni Donyeckből is, és mi lesz utána? Mi lesz, ha Oroszország nem tartja be a megállapodásokat, és mondjuk egy év múlva folytatja a háborút, és újra megtámadja Ukrajnát?” – vetette fel.

Az Egyesült Államok tehát garanciákat adhat, Ukrajna pedig a kompromisszumkészségét.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

ukrajna

orosz

genf

amerikai

béketerv

bendarzsevszkij anton

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Szakértő: ez nem egy végleges béketerv, amit Ukrajnának muszáj azonnal elfogadnia – de közben az oroszok mennek előre

Az amerikai béketervvel kapcsolatban számos találgatás került napvilágra, ez is az oka annak, hogy folyamatosan változnak az erről szóló hírek – nyilatkozta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szakmai igazgatója. A posztszovjet térség szakértőjét saját ukrán forrásai arról tájékoztatták, hogy az ukrán területek feladásának terve nem új keletű, de most először társulhatnak mellé biztonsági garanciák, ami Ukrajna számára elfogadhatóbbá teszi a rendezést.
 

Addig hígítják a genfi Trump-tervet, míg végül senki gyomra be nem veszi?

Újra Washingtonba készül Volodimir Zelenszkij – út a békéhez?

Amerika változtat a béketerven, jól haladnak a genfi ukrán–amerikai tárgyalások

Párizs, London és Berlin új, csatlakozó béketervet nyújtott be Donald Trump javaslatához

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Nagy bejelentést tesz az MBH Bank

Nagy bejelentést tesz az MBH Bank

Nyilvános részvényértékesítés keretében válik meg 7 százaléknyi saját részvényétől az MBH Bank, a lakossági befektetők a bank könyv szerinti értékének megfelelő áron vagy annál olcsóbban vásárolhatnak a társaság részvényeiből a következő három hétben. A társaság tőzsdei terveiről tart sajtótájékoztatót hétfőn 14 órától az MBH Bank, az eseményről a Portfolio élőben tudósít.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Orosz-ukrán béke 2025: komoly bejelentést tett Donald Trump - tényleg közel a megállapodás?

Orosz-ukrán béke 2025: komoly bejelentést tett Donald Trump - tényleg közel a megállapodás?

Az elnök optimista hangvételű üzenete mindössze egy nappal azután jelent meg, hogy egy hosszabb bejegyzésben élesen bírálta az ukrán vezetést.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Boy with rare condition amazes doctors after world-first gene therapy

Boy with rare condition amazes doctors after world-first gene therapy

Oliver has an inherited condition called Hunter syndrome, which causes progressive damage to the body and brain.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 24. 12:56
Belgium megbénult
2025. november 24. 12:08
Elhunyt Wass Albert amerikai tábornok fia
×
×
×
×