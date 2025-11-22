ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.76
usd:
333.2
bux:
107255.57
2025. november 22. szombat Cecília
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Férfi árnyéka egy börtönben.
Nyitókép: Irkham Khalid , Getty Images

Donald Trump ukrán foglyokat szabadított ki Fehéroroszországból

Infostart / MTI

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök kegyelmet adott 31 bebörtönzött ukrán állampolgárnak - közölte a BelTa fehérorosz hírügynökség beszámolója szerint Natalja Ejszmont elnöki szóvivő.

"A megvalósult megállapodások értelmében, amelyeket az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump és a Fehérorosz Köztársaság elnöke, Aljakszandr Lukasenka kötött, az ukrán fél kérésére, a szomszédos államban zajló fegyveres konfliktus rendezése érdekében, az emberiesség elveire hivatkozva és jó szándékú gesztusként az elnök 31 ukrán állampolgárnak kegyelmezett meg, akik bűncselekményeket követtek el hazánk területén" - mondta újságíróknak a szóvivő. Hozzátette, hogy szombat délben adták át őket az ukrán félnek.

Kezdőlap    Külföld    Donald Trump ukrán foglyokat szabadított ki Fehéroroszországból

donald trump

fehéroroszország

ukránok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Színpadrozsdám volt, de jólesett, amit a közönségtől kaptam” – Cserhalmi György a nagy visszatérésről

„Színpadrozsdám volt, de jólesett, amit a közönségtől kaptam” – Cserhalmi György a nagy visszatérésről
Hosszú idő után újra színpadra lépett a Nemzet Színésze, akit 2021-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választottak. Az akkori székfoglaló beszéde nagy port kavart, és mind a mai napig sokan emlegetik. Az Örkény Színházban látható Székfoglaló című előadás azonban nemcsak azt a beszédet idézi meg, hanem élete legfontosabb eseményeit is. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész az InfoRádióban beszélt a próbafolyamatról, a bemutató fogadtatásáról, kudarcokról és a Nobel-díjas barátjáról, Krasznahorkai Lászlóról is.
Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Amerikai béketerv: óvatosan derűlátók a németek, az elemzők többsége kevésbé

Péntek késő este tárgyalt Friedrich Merz német kancellár és Donald Trump amerikai elnök. Németországban is meglepetést keltett az Egyesült Államok által kidolgozott, az ukrajnai orosz háború lezárását célzó béketerv. Johann Wadephul külügyminiszter a tervvel kapcsolatban a lehetőségek listájáról beszélt. Több tekintélyes elemző ugyanakkor „Ukrajna kapitulációjaként” értékelte a tervet. Donald Trump jövő csütörtökig adott határidőt Ukrajnának a terv elfogadására, Volodimir Zelenszkij drámai üzenetet intézett Ukrajna népéhez.
 

Donald Trump: Zelenszkijnek meg kell barátkoznia a béketervvel

Orbán Viktor: az orosz-ukrán háború sorsfordító pillanathoz érkezett

Bendarzsevszkij Anton: talán mégis elfogadható Donald Trump béketerve

„Eljött történelmünk egyik legnehezebb pillanata” – Volodimir Zelenszkij drámai beszédben fordult Ukrajna népéhez

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Online csalások: milyen veszély fenyeget az ünnepi forgatagban? Bor Olivér, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.24. hétfő, 18:00
Navracsics Tibor
közigazgatási és területfejlesztési miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Itt az új tűzszüneti terv, történelmi válság jöhet Ukrajnában - Híreink az ukrajnai háborúról szombaton

Rendkívül gyorsan, akár jövő héten aláírhatják az orosz-ukrán háborút lezáró békeegyezményt, Donald Trump amerikai elnök legalábbis ezt akarja elérni intenzív, mindkét félre irányuló nyomásgyakorlással. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hamarosan tárgyal Trumppal, az ukrán vezető előnyösebb békefeltételeket akar elérni Amerikánál, Európa és Kijev is úgy látja, a legtöbb pontban Oroszországnak kedvez a tervezett egyezmény. Közben a fronton az orosz hadsereg szinte teljesen megszállt két fontos várost is: Kupjanszk és Pokrovszk fölé kitűzték a támadók a győzelmi zászlót. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború szombati eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ehhez nem mindennapi bátorság kell: így szervezi a sportot egy nő a tálib rezsim árnyékában

Ehhez nem mindennapi bátorság kell: így szervezi a sportot egy nő a tálib rezsim árnyékában

Samira Asghari, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság legfiatalabb tagja a tálibok uralta Afganisztánban küzd a nők sportolási lehetőségeiért.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine's allies voice concerns over US plan to end war

Ukraine's allies voice concerns over US plan to end war

Leaders from Europe, Canada and Japan say the plan needs "additional work" but includes elements "essential for a just and lasting peace".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 22. 15:50
Donald Trump béketervét is megvitatják a világ legfejlettebb országainak vezetői
2025. november 22. 13:01
A román határ közelében csapódtak be orosz drónok - videó
×
×
×
×