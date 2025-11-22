Donald Trump ukrán foglyokat szabadított ki Fehéroroszországból

„Színpadrozsdám volt, de jólesett, amit a közönségtől kaptam” – Cserhalmi György a nagy visszatérésről

Hosszú idő után újra színpadra lépett a Nemzet Színésze, akit 2021-ben a Magyar Művészeti Akadémia tagjává választottak. Az akkori székfoglaló beszéde nagy port kavart, és mind a mai napig sokan emlegetik. Az Örkény Színházban látható Székfoglaló című előadás azonban nemcsak azt a beszédet idézi meg, hanem élete legfontosabb eseményeit is. A Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész az InfoRádióban beszélt a próbafolyamatról, a bemutató fogadtatásáról, kudarcokról és a Nobel-díjas barátjáról, Krasznahorkai Lászlóról is.