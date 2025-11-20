Megtört a protokoll, megható pillanat Katalin hercegné vörös szőnyeges visszatérésén – képek

A formális kereteket átlépve Jessie J megölelte Katalin walesi hercegné szerda este a londoni Royal Albert Hallban tartott eseményen. A popénekesnő később az Independentnek elárulta, mi okból került sor az ölelésre – számolt be a 24.hu.

„Mint anya az anyát, akik a közelmúltban rákosak voltak, csak meg akartam őt ölelni. Mindketten tudjuk, milyen nehéz ezt átélni, különösen a nyilvánosság előtt” – nyilatkozta Jessie J, akinél idén mellrákot diagnosztizáltak, emiatt masztektómián esett át. Később kiderült, hogy egy második műtétre is szüksége van.

Anglia, London, 2025. november 19., Katalin walesi hercegné és Vilmos herceg érkezik a Royal Albert Hallban tartott eseményre. Chris Jackson/Getty Image

A szerdai rendezvényen volt Katalin első vörös szőnyeges megjelenése, mióta múlt év tavaszán bejelentették, hogy rákkezelés alatt áll és emiatt lecsökkentik királyi kötelezettségei számát.