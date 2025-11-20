ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
Anglia, London, 2025. november 19., Jessie J popénekes megölelte Katalin walesi hercegnét szerda este a londoni Royal Albert Hallban tartott eseményen.
Nyitókép: Jonathan Buckmaster-WPA Pool/Getty Images

Megtört a protokoll, megható pillanat Katalin hercegné vörös szőnyeges visszatérésén – képek

Infostart

A walesi hercegnő és Jessie J érzelmes ölelést váltottak a szerdai Royal Variety előadást követően , amit a rákkal kapcsolatos közös tapasztalatuk inspirált.

A formális kereteket átlépve Jessie J megölelte Katalin walesi hercegné szerda este a londoni Royal Albert Hallban tartott eseményen. A popénekesnő később az Independentnek elárulta, mi okból került sor az ölelésre – számolt be a 24.hu.

„Mint anya az anyát, akik a közelmúltban rákosak voltak, csak meg akartam őt ölelni. Mindketten tudjuk, milyen nehéz ezt átélni, különösen a nyilvánosság előtt” – nyilatkozta Jessie J, akinél idén mellrákot diagnosztizáltak, emiatt masztektómián esett át. Később kiderült, hogy egy második műtétre is szüksége van.

Katalin walesi hercegné és Vilmos herceg érkezik a Royal Albert Hallban tartott eseményre.
Anglia, London, 2025. november 19., Katalin walesi hercegné és Vilmos herceg érkezik a Royal Albert Hallban tartott eseményre. Chris Jackson/Getty Image

A szerdai rendezvényen volt Katalin első vörös szőnyeges megjelenése, mióta múlt év tavaszán bejelentették, hogy rákkezelés alatt áll és emiatt lecsökkentik királyi kötelezettségei számát.

Kezdőlap    Külföld    Megtört a protokoll, megható pillanat Katalin hercegné vörös szőnyeges visszatérésén – képek

