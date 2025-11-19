Vizsgálódik a francia hatóság – pornográf tartalomra irányította felhasználóit a Vinted

Vizsgálat indult Franciaországban a Vinted ellen, miután több felhasználót pornográf tartalomra irányított át a platform az alkalmazásba belépést követően – írja a BBC híradása nyomán az Index. Hozzáteszik, az országban 23 millió felhasználója van az applikációnak, de belépéskor igazolni kell az életkort.

Sarah El-Haïry, Franciaország gyermekjogi biztosa arra kérte meg a gyermekvédelmi felügyeletet, hogy vizsgálja meg a történteket.

A litván vállalat elítéli a szexuális bűncselekményeket, valamint eltávolította a félrevezető tartalmakat, a szükséges intézkedéseket megtette.

Az okozhatta a problémát, hogy a fürdőruhákat és fehérneműket ábrázoló hirdetéseknél a felhasználókat a hirdető személyes oldalára irányította át a rendszer, köztük az exkluzív felnőtt-tartalmakról híres OnlyFansre is.

Augusztusban már megjárta a sajtót a Vinted neve, a női felhasználók arra figyelmeztettek, hogy a feltöltött képek engedély nélkül kerültek fel pornóoldalakra, miközben zaklató, szexualizált üzenetekkel bombázták őket a platformon.