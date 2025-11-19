ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 19. szerda Erzsébet
Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) Steven Witkoffot, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottját fogadja a moszkvai Kremlben 2025. augusztus 6-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik pool/Gavriil Grigorov

Nem verték nagy dobra – titkos orosz–amerikai egyeztetések folynak a háború lezárásáról

Infostart

Egy októberi, Miamiban tartott egyeztetésen az orosz–ukrán háború lezárását célzó béketervről tárgyalt az amerikai és az orosz különmegbízott. Az Axios oknyomozó portál szerint a bíztató fejlemények ellenére a budapesti csúcstalálkozó pontos időpontja továbbra is ismeretlen.

Az Index az Axios oknyomozó portál alapján arról ír, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott október 24–26. között Miamiban titokban találkoztak. A Fehér Ház több magas rangú tisztviselőjével együtt megvitatták a 28 pontból álló, orosz-ukrán háborút lezárni kívánt béketervet. Az értesülés szerint Kirill Dmitriev optimistán nyilatkozott a békemegállapodásról, mert szerinte ebben az orosz álláspontot valóban meghallják.

Oroszország korábbi közvetlen béketárgyalások során azt várta el, hogy Ukrajna mondjon le NATO-törekvéseiről, szerelje le haderejét, és adja át azokat a területeket, amelyeket jelenleg Kijev ellenőriz. A békemegállapodás Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. A dokumentumnak azelőtt kell elkészülnie, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét találkoznának, ugyanakkor a budapesti csúcstalálkozó pontos időpontjáról nem egyeztettek.

A cikk szerint Steve Witkoff november 19-re tervezett találkozója Volodimir Zelenszkij elnökkel a törökországi ülésen elhalasztásra került. Az amerikai portál úgy tudja, hogy Rustem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára már egy héttel korábban, egy külön találkozón megvitatta a titkos béketervet Steve Witkoffal. A Fehér Ház megkezdte az ukrán és európai tisztviselők tájékoztatását az új tervről – nyilatkozta egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő.

Az ukrán elnök szerdán Törökországba utazik, hogy megkísérelje újraindítani a béketárgyalásokat, és újra felvenni a kapcsolatot a hadifoglyok cseréjéről Oroszországgal. Moszkva nem küld képviselőket Isztambulba az Ukrajnával kapcsolatos megbeszélésekre. Közben Witkoff tervezett találkozója az ukrán elnökkel a törökországi ülésen állítólag elhalasztásra került – közölték ukrán és amerikai tisztviselők.

béketerv

steve witkoff

orosz-ukrán háború

