Nem verték nagy dobra – titkos orosz–amerikai egyeztetések folynak a háború lezárásáról

Az Index az Axios oknyomozó portál alapján arról ír, hogy Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitriev orosz megbízott október 24–26. között Miamiban titokban találkoztak. A Fehér Ház több magas rangú tisztviselőjével együtt megvitatták a 28 pontból álló, orosz-ukrán háborút lezárni kívánt béketervet. Az értesülés szerint Kirill Dmitriev optimistán nyilatkozott a békemegállapodásról, mert szerinte ebben az orosz álláspontot valóban meghallják.

Oroszország korábbi közvetlen béketárgyalások során azt várta el, hogy Ukrajna mondjon le NATO-törekvéseiről, szerelje le haderejét, és adja át azokat a területeket, amelyeket jelenleg Kijev ellenőriz. A békemegállapodás Európa biztonságára, biztonsági garanciákra, valamint az Egyesült Államok jövőbeli kapcsolataira összpontosít Kijevvel és Moszkvával. A dokumentumnak azelőtt kell elkészülnie, mielőtt Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét találkoznának, ugyanakkor a budapesti csúcstalálkozó pontos időpontjáról nem egyeztettek.

A cikk szerint Steve Witkoff november 19-re tervezett találkozója Volodimir Zelenszkij elnökkel a törökországi ülésen elhalasztásra került. Az amerikai portál úgy tudja, hogy Rustem Umerov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára már egy héttel korábban, egy külön találkozón megvitatta a titkos béketervet Steve Witkoffal. A Fehér Ház megkezdte az ukrán és európai tisztviselők tájékoztatását az új tervről – nyilatkozta egy meg nem nevezett amerikai tisztviselő.

Az ukrán elnök szerdán Törökországba utazik, hogy megkísérelje újraindítani a béketárgyalásokat, és újra felvenni a kapcsolatot a hadifoglyok cseréjéről Oroszországgal. Moszkva nem küld képviselőket Isztambulba az Ukrajnával kapcsolatos megbeszélésekre. Közben Witkoff tervezett találkozója az ukrán elnökkel a törökországi ülésen állítólag elhalasztásra került – közölték ukrán és amerikai tisztviselők.