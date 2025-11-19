Illegális „gyógyszertár” miatt halhattak meg közel ötvenen Hollandiában

Egy illegális online patika miatt legalább 49-en halhattak meg Hollandiában – írja a holland ügyészség bejelentése nyomán a szeretlekmagyarorszag.hu.

A hatóság szerint 27 halálesetnél gyanús, hogy a webáruházból rendelt szerek okozták a tragédiát, további 22 esetet pedig még vizsgálnak.

Az elmúlt napokban újabb négy család jelentkezett a rendőrségen, mert úgy vélik, hozzátartozójuk is a webshop áldozata lett.

A weboldal két tulajdonosát, a 31 éves Jord van W.-t és a 30 éves Stefan P.-t még augusztusban tartóztatták le. Engedély nélküli gyógyszer-kereskedelemmel, vényköteles szerek recept nélküli árusításával, valamint dizájnerdrogok forgalmazásával gyanúsítják őket.

Zwolle város bírósága hétfőn meghosszabbította a kétférfi letartóztatását. Az augusztusi rajtaütés során a rendőrök nagy mennyiségű gyógyszert, bankszámlákat, kriptoeszközöket és luxusjárműveket foglaltak le.

A webshop a termékeit „kutatási vegyszerek” (research chemicals) címkével hirdette, mellettük „nem emberi fogyasztásra” figyelmeztetéssel, miközben hűségprogrammal és ajándékokkal csábította a vásárlókat.

Az elhunytak többsége fiatal, de kiskorúak is áldozatul estek az illegális tevékenységnek: a nyomozás szerint legalább két vásárló 17 évesen rendelt először az oldalról. Tizenkét esetben bizonyítható, hogy az áldozat a halálát megelőző két héten belül csomagot kapott a cégtől.

A két férfit idén márciusban Belgiumban már közmunkára ítélték halálos kimenetelű dizájnerdrog-ügyek miatt.

A belga hatóságok szerint a cég havi forgalma elérte az 1 millió eurót, amelynek ötöde a belga piacról származott.

Hollandiában egyre nagyobb gondot okoz az illegális online gyógyszer-kereskedelem, mint arra a hatóságok korábban figyelmeztették is a nyilvánosságot. Márciusban például egy hamis, nitazén-tartalmú fájdalomcsillapító miatt halt meg egy férfi Amszterdamban. A holland rendőrség emellett

sürgeti a dizájnerdrogok gyorsabb, kategóriaalapú betiltását is, hogy ne lehessen kijátszani a törvényeket a vegyületek apró módosításaival.

Ezzel szemben egészségügyi szervezetek a drogteszteléshez való hozzáférés és a hiteles tájékoztatás fontosságát hangsúlyozzák. Az ügyészség szerint a most vizsgált halálesetek „csak a jéghegy csúcsát jelentik”. Az eljárás a tervek szerint 2026. február 5-én folytatódik.