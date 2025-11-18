ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 18. kedd
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Az ukránok is beszálltak az erőművek rombolásába

Infostart / MTI

Két hőerőműben is károkat okoztak az ukrán támadások az éjszaka folyamán a donyecki régióban - közölte Gyenyisz Pusilin, az orosz ellenőrzésű "Donyecki Népköztársaság" vezetője kedden a Telegram-csatornáján.

"A köztársaság energiaellátó rendszerére mért példátlan támadás következtében a zuevei és a sztarobesivei hőerőmű megsérült" - írta Pusilin. A tisztségviselő szerint számos település maradt áram nélkül, leálltak a kazánházak és víztisztító állomások.

Az ukrán fél hétfőn is támadta a donyecki régió energiainfrastruktúráját, mintegy félmillió fogyasztó áramellátását megszakítva. Délutánra a villany nélkül maradt lakosok száma 140 ezerre csökkent.

Az orosz védelmi minisztérium szerint a légvédelem az éjszaka folyamán 31 repülőgép típusú ukrán drónt lőtt le Oroszország nyolc régiója felett: tízet-tízet Voronyezs és Tambov, hármat-hármat Rosztov és Jaroszlavl, kettőt Szmolenszk, egyet-egyet pedig Brjanszk, Kurszk és Orjol megye légterében.

