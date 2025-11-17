Németország újból szállít fegyvereket Izraelnek

Sebastian Hille a döntést azzal indokolta, hogy "október 10-e óta tűzszünet van a Gázai övezetben, amely lényegében stabilizálódott". Mindazonáltal Berlin elvárja Izraeltől és a Hamásztól "az elért megállapodások tiszteletben tartását", amelyek magukban foglalják a "tűzszünet és a jelentős mértékű humanitárius segítségnyújtás fenntartását".

Friedrich Merz német kancellár augusztus 8-án jelentette be a Gázai övezetben felhasználható katonai felszerelések exportjának felfüggesztését, válaszul az izraeli kormány azon tervére, hogy ellenőrzése alá vonja Gázavárost; továbbá arra, hogy az izraeli hadsereg kiszélesítette a Gázai övezetben elindított offenzíváját. Merz részleges embargóról szóló döntése kritikát váltott ki pártja, a CDU tagjai körében, akik azzal érveltek, hogy a döntés ellentétes Németország és a párt alapelveivel.

Gideon Szaár izraeli külügyminiszter üdvözölte a német kormány bejelentését, és felszólított más kormányokat is, hogy kövessék a német példát.