Több mint száz bányász vesztette életét Kongóban

Egy rendőrségi tisztségviselő szerint a szerencsétlenség pénteken délután történt a Lualaba tartománybeli Kolwezi határában található bányában.

Míg az első értesülések nagyjából 70 áldozatról szóltak, szombat délelőttre a kiemelt holttestek száma 101-re emelkedett. A hatóságok szerint félő, hogy

még további emberek rekedhettek a felszín alatt.

A Kongói Demokratikus Köztársaság kiterjedt térségeiben továbbra is fennálló bizonytalanság miatt a nyersanyagokban gazdag déli régió számos embert vonz, akik a hatósági engedély hiányában működő bányákban keresnek megélhetést és gyakran veszélyes körülmények között dolgoznak.

A ország bányászati régióiban gyakoriak az erős esőzések kiváltotta földcsuszamlások. Csak júniusban több mint 200 ember halt meg egy földcsuszamlásban a Rubaya régióban.