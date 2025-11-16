ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 16. vasárnap
Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök, a bajor Keresztényszociális Unió, a CSU elnöke a pártnak az európai parlamenti választások alkalmából tartott müncheni kongresszusán 2024. április 27-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Leonhard Simon

Bajor miniszterelnök: az AfD Putyin udvari bolondja

Infostart / MTI

Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök vasárnap azt mondta, hogy szerinte az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali párt politikusai Vlagyimir Putyin orosz elnök "udvari bolondjai".

A német kormánykoalícióhoz tartozó bajorországi Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke a Fiatal Unió (JU), a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) és bajor testvérpártja ifjúsági szervezetének baden-württembergi Rustban tartott konferenciáján beszélt erről.

"Ez a csapat, ezek a talpnyalók, ezek Putyin udvari bolondjai, ezek a Kreml szolgálói" - hangoztatta. Szerinte az AfD parlamenti képviselői látogatói csoportokat invitálnak a berlini orosz nagykövetségre.

Úgy fogalmazott, hogy a CDU és CSU az egyetlen megmaradt pártok Németországban, amelyek sikeres politikát képesek folytatni az AfD-vel szemben..

"Az egyetlenek, akik képesek a radikálisokat távol tartani a hatalomtól, azok a CDU és a CSU, senki más az országban" - jelentette ki Söder.

A bajor kormányfő egyben "nehéz és súlyos csatákat" jósolt, különösen ami a kelet-német tartományokban esedékes választásokat illeti. Egyúttal kizárta a lehetséges együttműködést az AfD-vel.

"Más elképzelésünk van a szabadságról"

- mondta, hozzátéve, hogy nem lehet az, hogy az igazságszolgáltatás és a rendőrség kizárólag a kormányzat irányítása alá kerüljön és elnyomják a kisebbségeket. Hangsúlyozta, hogy ezt tiltja a párt nevében szereplő utalás a kereszténységre.

Söder szerint az AfD részben "furcsa emberekből" áll össze, hozzátéve, hogy többeket közülük szélsőségességgel gyanúsítanak vagy vádoltak meg.

Külföld    Bajor miniszterelnök: az AfD Putyin udvari bolondja

