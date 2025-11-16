ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap
Haiti rendõr a fõváros, Port-au-Prince-ban 2025. június 24-én. Egy évvel korábban érkezett meg a káoszba süllyedt karibi országba a bûnbandák elleni küzdelem támogatására odavezényelt nemzetközi rendfenntartó kontingens. Az ENSZ szerint 2025 elsõ felében mintegy 1,3 millió ember kényszerült lakóhelye elhagyására a fegyveres bandák erõszakcselekményei miatt. Az év elsõ három hónapjában mintegy 1600-an haltak meg az összecsapásokban.
Nyitókép: Mentor David Lorens

Amerikai katonákra lőttek Haitin

Infostart / MTI

Haitin ismeretlen fegyveresek tüzet nyitottak az Egyesült Államok Port-au-Prince-ben lévő nagykövetségét védő amerikai erőkre - közölte be az amerikai tengerészgyalogosok egyik szóvivője szombaton. Steven J. Keenan elmondta, hogy az incidens csütörtökön történt, a tüzet viszonozták, áldozatok nincsenek.

Haiti fővárosa, Port-au-Prince 90 százaléka bűnbandák irányítása alatt áll, amelyek gyakran egymással is vetélkednek az irányításért. A bűnbandák egy évvel ezelőtt lemondásra kényszerítették Ariel Henry miniszterelnököt is, és az országot - ahol egyébként 2016 óta nem tartottak választásokat - azóta formálisan egy átmeneti elnöki tanács irányítja.

Jóllehet az Egyesült Államok nem zárta be ottani nagykövetségét, a külügyminisztérium többször figyelmeztetést adott ki az állampolgárok számára, hogy kerüljék az utazást Haitire.

Az ENSZ adatai szerint a Haitin dúló bandaháborúk nyomán már több mint 1,3 millióan menekültek el otthonaikból az utóbbi évek során. Az erőszakcselekményeknek csak tavaly 5600 halálos áldozatuk volt.

