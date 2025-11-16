Amerikai katonákra lőttek Haitin

Haiti fővárosa, Port-au-Prince 90 százaléka bűnbandák irányítása alatt áll, amelyek gyakran egymással is vetélkednek az irányításért. A bűnbandák egy évvel ezelőtt lemondásra kényszerítették Ariel Henry miniszterelnököt is, és az országot - ahol egyébként 2016 óta nem tartottak választásokat - azóta formálisan egy átmeneti elnöki tanács irányítja.

Jóllehet az Egyesült Államok nem zárta be ottani nagykövetségét, a külügyminisztérium többször figyelmeztetést adott ki az állampolgárok számára, hogy kerüljék az utazást Haitire.

Az ENSZ adatai szerint a Haitin dúló bandaháborúk nyomán már több mint 1,3 millióan menekültek el otthonaikból az utóbbi évek során. Az erőszakcselekményeknek csak tavaly 5600 halálos áldozatuk volt.