ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.65
usd:
331.27
bux:
107539.61
2025. november 14. péntek Aliz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Párizsi merényletsorozat – meglepő eredményeket hozott egy kutatás

Infostart / MTI

A 2015. november 13-án 132 halálos áldozatot, több mint négyszáz fizikai sebesültet és több ezer lelki sérültet követelő párizsi iszlamista merényletsorozat túlélői közül mintegy ezer önkéntesnek az agyát vizsgáló, egyedülálló interdiszciplináris tudományos program most közzétett legfrissebb eredményei azt mutatják, hogy a traumák kezelése a tragikus eseményekkel való szembenézés nélkül is lehetséges.

Alig két hónappal a legvéresebb franciaországi terrortámadásokat követően, 2016 januárjában a Francia Nemzeti Tudományos Kutatóközpont (CNRS), a Francia Nemzeti Egészségügyi és Orvosi Kutatóintézet (Inserm) és a Párizs 1 Panthéon-Sorbonne egyetem együttműködésében egy 12 évre tervezett, nagyszabású kutatássorozatot indítottak el történészek, szociológusok, politológusok, neurológusok és pszichológusok bevonásával. A November 13. elnevezésű program célja annak megértése, hogyan alakul ki egy traumatikus eseménysorozat kollektív emlékezete egy társadalomban, és az hogyan befolyásolja a túlélők egyéni emlékezetét, azaz hogyan változik egy tragikus emlék az idő múlásával.

A 20 millió eurós költségvetésű francia kutatási program keretében eddig tíz tanulmány és 27 doktori disszertáció született a társadalomtudományok, illetve az idegtudomány területén.

A kutatás egyik legambiciózusabb része a normandiai Caen egyetemén végzett, Remember elnevezésű agyi képalkotó tanulmány, amelynek célja a merényletek agyi és pszichológiai hatásainak vizsgálata. Ehhez a terrortámadások ezer túlélője, szemtanúja, beavatkozó rendőrök és mentősök, valamint az áldozatok hozzátartozói osztották meg egyéni történeteiket kamerák előtt, három alkalommal - 2016-ban, 2018-ban és 2021-ben -, lehetővé téve a kutatók számára, hogy megfigyeljék, hogyan változtak az emlékeik az idők során. Az elmúlt évtizedben 4700 órányi felvételt rögzítettek, s a kutatássorozat zárásaként az önkéntes résztvevőket még 2026-ban is a kamerák elé ültetik a szakemberek.

A világon egyedülálló kutatáshoz az érintettek jelentős számban jelentkeztek, s annak ellenére, hogy a traumatikus pillanat felidézése eleinte nehéz volt, az önkéntesek több mint nyolcvan százaléka továbbra is részt vesz a vizsgálatokban.

„Az érintettek úgy érzik, hogy a tudománynak valóban szüksége van rájuk. Ez egyben lehetőség arra is, hogy a társadalmi hasznosság révén visszataláljanak önmagukhoz” – mondta Philippe Duperron, a túlélőket képviselő egyik egyesület, a 13onze15 elnöke, aki 30 éves fiát, Thomas-t vesztette el a párizsi Bataclan koncertterem elleni támadásban.

A résztvevők egy része számára a folyamatnak egyértelműen terápiás hatása van. A Bataclan koncertteremben történt lövöldözés egyik túlélője elmondta: „Mielőtt jelentkeztem ebbe a kutatásba, folyamatosan azt éreztem, hogy meg kellene osztanom a történetemet. Amikor először mondhattam el a kamerák előtt mindent, egyből sokkal jobban éreztem magam.”

A kutatók első felfedezése: egyes áldozatokban idővel elhalványul a merényletek emléke, miközben

azt gondolhatnánk, hogy azok számára, akik túlélték a borzalmas éjszakát, az események és az azt követő napok örökre bevésődtek az emlékezetükbe. A vizsgálatok azt mutatják, hogy ez nem így van.

„Felejtés nélkül nincs emlékezet” – mondta a program bemutatásakor Denis Peschanski történész, a CNRS kutatási igazgatója és a program társigazgatója a normandiai egyetemen tartott sajtótájékoztatón.

„Rájöttem, hogy a tudatalattim azzal véd, hogy elfelejtette velem a november 13-hoz kapcsolódó eseményeket” – nyilatkozott a Bataclan elleni merénylet egyik túlélője. „Amikor a támadáson gondolkodom, maga az este emléke nem feltétlenül jön elő, inkább a tragédia súlya nehezedik rám” – tette hozzá.

Pierre Gagnepain, a caeni egyetem neurotudósa a program részeként az agy felejtési mechanizmusának szerepét vizsgálta a poszttraumás stressz feldolgozásában. A résztvevőktől bizonyos szavak bizonyos képektől való elkülönítését kérték, miközben MRI-vel vizsgálták az agyukat.

Francis Eustache neuropszichológus, a November 13. program társigazgatója elmondta, hogy etikai okok miatt teljesen semleges képekkel végezték a kísérletet. „A folyamat szó-kép asszociációk tanulását foglalja magában, például úgy, hogy megtanulja az ember, hogy a csónak szóról egy fa képére asszociáljon.

Ha a csónak szó zöld betűkkel jelenik meg, a résztvevőnek hagynia kell, hogy a fa képe jusson eszébe. Ha a csónak pirosan villan fel, akkor ki kell zárnia azt.”

Azaz a kutatók azt vizsgálták, hogy az agy képes-e elfelejteni a kapcsolatot egy szó és egy kép vagy egy helyzet között – fejtette ki.

Kiderült, hogy azoknál az embereknél, akik már nem szenvednek poszttraumás stressz szindrómában, az MRI-vizsgálatok azt mutatják, hogy a memóriaszabályozó mechanizmusok idővel újra jól működnek, és megakadályozzák a traumatikus képek, hangok, szagok megjelenését. Annak kimutatása, hogy a poszttraumás stressz szindróma idővel enyhülhet, sőt el is tűnhet az agy plaszticitásának köszönhetően, olyan jelentős tudományos felfedezés, amely új terápiás utakat nyithat meg.

A Bataclanban elkövetett mészárlás egyik túlélője úgy vélte, hogy ez a memóriajáték-kísérlet is hozzájárult ahhoz, hogy leküzdje a pszichológiai traumát.

A program eredményei pedig rávilágítanak az évfordulós megemlékezések szerepére is a traumafeldolgozásban.

„A megemlékezések nehéz időszakot jelentenek, de végső soron feltöltődtünk egy kicsit. Szükségünk van ezekre a pillanatokra” – mondta az egyik túlélő.

Denis Peschanski történész ezért a kollektív emlékezés jelentőségét hangsúlyozza „a következményekkel járó amnézia ellen”. Szerinte ez is egy módja a trauma kezelésének.

Kezdőlap    Külföld    Párizsi merényletsorozat – meglepő eredményeket hozott egy kutatás

merénylet

terrortámadás

túlélő

pszichológia

trauma

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Országos főállatorvos: szigorítani kell, újra felbukkant a madárinfluenza és a sertéspestis

Országos főállatorvos: szigorítani kell, újra felbukkant a madárinfluenza és a sertéspestis

Nemes Imre országos főállatorvos, a Nébih elnöke az InfoRádióban arról beszélt, hogy a laboratóriumi vizsgálat is igazolta a madárinfluenza-fertőzést egy Csongrád-Csanád vármegyei baromfitelepen, illetve az afrikai sertéspestist Baranya vármegyében. A szakember elmondta, milyen intézkedéseket tettek eddig, mi várható a továbbiakban, illetve hogy kell-e aggódnia a fogyasztóknak.
Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Ez így most már mateklecke is – A négyes körbeverés miatt a menny és a pokol is várhat a magyar labdarúgó-válogatottra

Az írek dublini győzelmével nyílttá vált a helyzet matematikailag a labdarúgó-világbajnoki selejtezős csoportban, a magyar csapat még nem biztosan pótselejtezős, de akár első is lehet, tehát egyenes ágon is kijuthat a vb-re. És ki is eshet. Portugália verte Magyarországot, Magyarország verte Örményországot, Örményország Írországot, Írország pedig Portugáliát. Mutatjuk a lehetőségek hálóját!
 

Háborog Cristiano Ronaldo piros lapja miatt a portugál szövetségi kapitány – videó

Kikaptak a portugálok, sorsdöntő mérkőzés vár a magyarokra

„Kijött a vakond” az utolsó örmény helyzetnél – Értékelések a vb-pótselejtező küszöbén

A vb-pótselejtező küszöbére lépett Örményországban a magyar labdarúgó-válogatott

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Washington után: erősödik-e a magyar álláspont az EU-ban? Bóka János, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.14. péntek, 18:00
Csendes Olivér
a Visit Hungary Zrt. vezérigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyre nagyobb nyomás alatt a tőzsdék

Egyre nagyobb nyomás alatt a tőzsdék

Tegnap folytatódott az esés a tech papírok vezetésével Amerikában, a rossz hangulat Ázsiába is átragadt: nagy mínuszokat láthatunk. Eközben több eszköz árfolyama is egyre nagyobb nyomás alá kerül. Európában is eséssel indult a nap. Hasonló témákkal is foglalkozunk következő befektetési konferenciánkon, november 18-án jön a Portfolio Investment Day, ahol a piac legjobb szakértői segítenek eligazodni a befektetések világában. Jelentkezés itt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Döbbenetes videó: NFL-meccsen akart a pályára rohanni, örökre ki is tiltották

Döbbenetes videó: NFL-meccsen akart a pályára rohanni, örökre ki is tiltották

Egy Washington Commanders-szurkolót örökre kitiltottak a Northwest Stadionból, miután a pályára rohant a Detroit Lions elleni mérkőzés során

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Russian drone slams into block of flats in deadly wave of strikes across Kyiv

Six areas of the capital are hit, and a further attack on a market in the south kills two others.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 14. 10:25
Mélyponton a német ipar versenyképessége, a miniszter fitneszprogramot sürget
2025. november 14. 08:18
769 napig várt a négygyerekes család, hogy végre eltemethessék a családfőt
×
×
×
×