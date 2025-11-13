ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. november 13. csütörtök
A Red Bull gyára Milton Keynesban, Nagy-Britanniában.
Nyitókép: Getty Images / ZRyzner

Vizsgálat indult a Red Bull ellen

Infostart / MTI

Az Európai Bizottság hivatalos versenyfelügyeleti eljárást indított annak kivizsgálására, hogy a Red Bull osztrák energiaital-gyártó vállalat jogellenesen korlátozta-e a versenyt az EU energiaital-piacán, megsértve ezzel az uniós versenyjogi szabályokat.

A bizottság szerint több jel utal arra, hogy a Red Bull az európai gazdasági térségben olyan stratégiát alakíthatott ki, amely a 250 milliliternél nagyobb kiszerelésű energiaitalok piaci terjedését akadályozta az úgynevezett "off-trade" értékesítési csatornákban - azaz a kiskereskedelmi pontokon, például szupermarketekben és benzinkúti üzletekben. A lépések elsősorban a cég legközelebbi versenytársának termékeit érinthették.

A feltételezés szerint a Red Bull például Hollandiában - ahol a vállalat erős, akár domináns piaci pozícióval rendelkezhet a márkázott energiaitalok nagykereskedelmi piacán - "pénzügyi és nem pénzügyi ösztönzőket" adott olyan ügyfeleinek, mint a szupermarketek és a benzinkúti boltok, hogy ne árusítsák a rivális cégek 250 milliliternél nagyobb kiszerelésű energiaitalait.

Azt is feltételezik, hogy a Red Bull igyekezett csökkenteni a versenytársak termékeinek láthatóságát ezekben az üzletekben.

Az EU versenyfelügyeleti hatóságának nincs határideje a vizsgálat befejezésére, és az eljárás megindítása nem jelenti a végső döntés előzetes megítélését.

