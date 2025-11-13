ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
384.28
usd:
330.95
bux:
108148.82
2025. november 13. csütörtök Szilvia
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Berlin, 2017. szeptember 25.Sahra Wagenknecht, a Baloldal (Die Linke) párt parlamenti frakciójának társvezetője és a párt társlistavezetője egy berlini sajtótájékoztatón 2017. szeptember 25-én, a német parlamenti választások másnapján. A Szociáldemokra Párttól, az SPD-től balra álló Die Linke a szavazatok 9,2 százalékát szerezte meg, és ezzel az ötödik helyen végzett a választáson győztes Angela Merkel német kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió, a CDU és a Keresztényszociális Unió, a CSU alkotta jobbközép pártszövetség mögött. (MTI/EPA/Clemens Bilan)
Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Lemondott a német „sikerpárt” vezetője, de változatlanul irányt szabna a BSW-nek

Infostart

Csaknem két évvel ezelőtt Sahra Wagenknecht új pártot alapított, amely hónapokkal később a tartományi választásokon sikert sikerre halmozott. Szinte példa nélkülinek számított, hogy pártja az ő nevét viselte, és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) elnevezést kapta.

Az iráni származású, de az egykori NDK-ban, Jénában 1969-ben született Wagenknecht egyetemi tanulmányai után szinte rögtön a politikára váltott. Tagja volt az akkori keletnémet kommunista Német Szocialista Egységpártnak (NSZEP), majd a berlini fal leomlása után az utódpárt Demokratikus Szocializmus Pártjának (PDS).

Nem sokkal később a PDS és egy kisebb nyugatnémet baloldali párt szövetségből létrejött, a német politikában azóta is parlamenti szerepet betöltő Baloldal Pártja, (Die Linke) szóvivője, majd alelnöke lett.

Ez azonban nem elégítette ki ambícióit, ami arra indította, hogy 2024 januárjában új baloldali pártot hozzon létre, amely egyben nevét is kapta. Hét hónappal megalakulása után a BSW három, korábban NDK-tag tartományban, Türingiában, Szászországban és Brandenburgban is a harmadik helyen végzett a helyi választásokon. Az utóbbiban a tartományi kormányban is helyet kapott.

Ennek nyomán elemzők a baloldali, bevándorlásellenes pártot a keleti tartományokban az SPD és a radikális jobboldali AfD fő riválisának tartották. A brandenburgi példa is mutatta, hogy az AfD-vel szemben a BSW-t a többi parlamenti párt nem közösítette ki.

Miközben elemzők a sikert elsősorban Sahra Wagenknecht személyének, illetve aktivitásának tulajdonították, 2024 végétől hanyatlani kezdett a párt csillaga. Az idei esztendő elejére ez annyira felgyorsult, hogy a párt a 2025 február végi parlamenti választásokon a szükséges 5 százalékos küszöböt alulról hajszállal súrolva nem jutott be a Bundestagba. Noha a pártvezető azóta többször is a szavazatok újraszámlálását követelte, erőfeszítése eddig sikertelennek bizonyult.

Mindezzel párhuzamosan – és nem csak a keleti tartományokban – az AfD erősödött tovább, valamint Sahra Wagenknecht korábbi pártja, a Die Linke is egyre befolyásosabb politikai szereplővé vált.

Ennek ellenére elemzők számára meglepetésként hatott Wagenknecht hét eleji bejelentése, hogy lemond az elnöki tisztségről. Az indokot az erről beszámoló hírportálok konkrétan nem említették, azt ugyanakkor kiemelték, hogy a politikus nem adja fel.

Miközben az elnöki tisztséget másodmagával az eddigi társelnök, Amira Mohamed Ali látja el, Wagenknecht közölte, hogy vezető pozícióban akar maradni. Ennek jegyében egy, a párt alapértékeit meghatározó bizottságot kíván létrehozni és vezetni is.

A küldöttek erről várhatóan a december eleji kongresszus döntenek, és elemzők szerint aligha utasítják el az alapító ajánlatát. Mint ahogy azt sem, ami szintén egyedülállónak számít, nevezetesen, hogy a baloldali párt nevet változtat ugyan, de a BSW rövidítést megtartja.

Wagenknecht annyit közölt, hogy tiszta fejjel kívánja átgondolni, miben segíthet leginkább a BSW-nek. Ennek jegyében említette az értékeket meghatározó bizottságot, amely egyidejűleg a párt orientációját is meghatározná.

Szavai szerint arra törekszik, hogy megújítsa azt a politikai profilt, amelyet sokan az ő nevéhez társítottak.

A BSW továbbra is ellenzi a megnövekedett fegyverkiadásokat és túlzottnak tartja az Ukrajnának nyújtott támogatást. Támogatja a szigorú menekültpolitikát, magasabb nyugdíjakat sürget, továbbá a vagyonosok magasabb megadóztatását követeli. A szigorú menekültpolitika változatlanul fő követelése.

A párt támogatottsága jelenleg 3-4 százalékos, és arra rendkívül kevés az esély, hogy a szavazatok újraszámlálása nyomán mégis bejutna a törvényhozásba. Ennek ellenére a BSW azt a célt tűzte maga elé, hogy a 2026-s helyi választásokon – legalább az ország keleti felében – bejusson valamennyi tartományi parlamentbe.

Akárhogy is van, Sahra Wagenknecht nemcsak a párt alapítója, de formálója és egyben messze a legismertebb arca is. Ezt tükrözi, hogy a BSW rövidítés megmarad, a párt teljes elnevezése, a Sahra Wagenknecht Szövetség azonban nem. Az ismertté vált hivatalos javaslat az, hogy

új neve a „Szövetség a társadalmi igazságosságért és gazdasági értékekért” legyen.

Alternatív javaslatok akadnak bőven, de mindegyik hosszúnak tűnik a korábbi névhez, a Sahra Wagenknecht Szövetséghez viszonyítva.

Kezdőlap    Külföld    Lemondott a német „sikerpárt” vezetője, de változatlanul irányt szabna a BSW-nek

németország

párt

elnevezés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk

Bejelentésre készül a kormány

Csütörtökön 10 órára hirdették meg a szerdai kormányülésen hozott döntések ismertetését is célul kitűző Kormányinfót.
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Csődbe megy Budapest, vagy megoldják okosban? Kiss Ambrus, Inforádió, Aréna
Amerikai-magyar megállapodás: kulisszatitkok a Fehér Házból. Orbán Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.13. csütörtök, 18:00
Bóka János
európai uniós ügyekért felelős miniszter
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó a hangulat a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Jó a hangulat a tőzsdéken, csúcstámadásra készül az arany

Alapvetően továbbra is jó a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők az erős vállalati gyorsjelentéseknek is örülnek, az emelkedést az elmúlt napokban segítették az amerikai kormányzati leállás elmúltáról szóló hírek is. Az előjelek alapján az amerikai és az európai tőzsdéken is emelkedés jöhet csütörtökön.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint

Most jött ki az új Magyar Közlöny: fontos dolgot közöl benne a kormány az energiaárakról, mindenkit érint

Az ukrajnai háború miatti veszélyhelyzetre hivatkoznak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

I can't take any more of this, Andrew told Epstein, released emails show

The former prince's reaction when he heard about a newspaper inquiry was among more than 20,000 pages of documents from Epstein's estate, including some mentioning Trump.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 13. 09:09
Frontex: éves szinten csökken az EU külső határain a migrációs nyomás
2025. november 13. 08:18
Ezt várják a guruk a német gazdaságtól
×
×
×
×