2025. november 13. csütörtök
Szymon Holownia, a lengyel parlamenti alsóház, a szejm elnöke beszédet mond a Westerplatte védõinek emlékmûvénél tartott állami megemlékezésen Gdansk tengerpartján 2025. szeptember 1-jén reggel, a második világháború kitörésének 86. évfordulóján. A második világháború 1939. szeptember 1-jén vette kezdetét, amelynek hajnalán a német haditengerészet Schleswig-Holstein rombolója tüzet nyitott a lengyel tengerpart erõdítményeire.
Nyitókép: Adam Warzawa, MTI/MTVA

Lemondott a lengyel képviselőház elnöke

Infostart / MTI

Szymon Holownia távozása a kormánykoalíciós szerződéssel függ össze, amelyben rögzítették, hogy a parlamenti ciklus közepén cserélik a házelnököt.

Az új házelnököt jövő héten választják meg a képviselők a négyéves ciklus hátralévő részére. A Polgári Koalíció vezette kormányzó szövetség működéséről szóló megállapodás értelmében a posztra Wlodzimierz Czarzastyt jelölik, aki egy kisebb kormánykoalíciós tömörülés, az Új Baloldal társelnöke és a szejm egyik jelenlegi alelnöke. Szymon Holownia a jelenlegi parlamenti ciklus elejétől, 2023 novemberétől állt a szejm élén egy másik kisebb kormánykoalíciós párt, a Lengyelország 2050 elnökeként.

Csütörtöki sajtóértekezletén Holownia közölte: az általa aznap aláírt lemondás jövő kedd reggel lép hatályba, és Czarzasty akkor – még a várható megválasztása előtt - ügyvezető házelnökké válik, mivel ő a rangidős alsóházi alelnök.

Holownia már a szejm múlt heti ülésén bejelentette lemondását, és megköszönte a képviselőknek az elmúlt két év közös munkáját. Korábban, szeptember végén közölte, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosának posztjára pályázik. Múlt heti sajtóértekezletén úgy vélekedett: az utóbbi időben tett külföldi utak után „jelentősen nőtt az esélye” a poszt elnyerésére, és egyre több állam támogatja jelöltségét.

lengyelország

házelnök

szejm

