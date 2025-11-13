Lemondott a lengyel képviselőház elnöke

Az új házelnököt jövő héten választják meg a képviselők a négyéves ciklus hátralévő részére. A Polgári Koalíció vezette kormányzó szövetség működéséről szóló megállapodás értelmében a posztra Wlodzimierz Czarzastyt jelölik, aki egy kisebb kormánykoalíciós tömörülés, az Új Baloldal társelnöke és a szejm egyik jelenlegi alelnöke. Szymon Holownia a jelenlegi parlamenti ciklus elejétől, 2023 novemberétől állt a szejm élén egy másik kisebb kormánykoalíciós párt, a Lengyelország 2050 elnökeként.

Csütörtöki sajtóértekezletén Holownia közölte: az általa aznap aláírt lemondás jövő kedd reggel lép hatályba, és Czarzasty akkor – még a várható megválasztása előtt - ügyvezető házelnökké válik, mivel ő a rangidős alsóházi alelnök.

Holownia már a szejm múlt heti ülésén bejelentette lemondását, és megköszönte a képviselőknek az elmúlt két év közös munkáját. Korábban, szeptember végén közölte, hogy az ENSZ menekültügyi főbiztosának posztjára pályázik. Múlt heti sajtóértekezletén úgy vélekedett: az utóbbi időben tett külföldi utak után „jelentősen nőtt az esélye” a poszt elnyerésére, és egyre több állam támogatja jelöltségét.