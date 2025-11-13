A korábbi szabad demokrata pártelnök átautózik az üzleti világba Németországban

Ami a politikai rekordot illeti, Lindner pártelnöki tisztségének hosszát tekintve megelőzte a korábbi évtizedek legnevesebb liberális politikusát, Hans-Dietrich Genschert is. Elnökké választása után visszavezette a Bundestagból korábban kiesett pártot a parlamentbe. 2024 novemberében ugyanakkor döntő szerepe volt a Scholz-kormány bukásában, ami a liberálisok újabb Bundestag-búcsújához vezettek.

Az Angela Merkel, illetve a konzervatívok vezette kormányok regnálása után némi meglepetést okozott, hogy 2021 decemberében csatlakozott az Olaf Scholz kancellár vezette SPD és a Zöldek Pártjának koalíciójához. Christian Lindner jutalomként is a tekintélyes pénzügyminiszteri tisztséget kapta. A következő évekre rányomta bélyegét az ukrajnai háború, valamint a szigorú megszorítások kényszere, amelynek egyik fő szószólója volt.

A koalíciós viták 2024 novemberében a hármas kormányzati szövetség felbomlásához vezettek. A kancellár a pénzügyminiszter Lindnert felmentette hivatalából. A szabad demokrata párt országos támogatottsága minimálisra csökkent, és az FDP a február végi előrehozott parlamenti választások eredményeként ismét kénytelen volt búcsút mondani a Bundestagnak.

Ezzel egy időben Christian Lindnernek is, aki bejelentette, hogy felhagy az aktív politizálással. Az FDP vezetését ideiglenes jelleggel a korábbi második ember, Christian Dürr vette át, és Lindner egészen a legközelebbi múltig keveset hallatott magáról.

Most azonban maga jelentette be, hogy a politika után másik fő szenvedélyének, az autóknak, illetve az autóiparnak kíván hódolni. és ennek megfelelő szerepet vállalt.

Christian Lindner hobbijából hivatást csinált – fogalmazott ennek kapcsán az ARD közszolgálati médium, amely az elsők között számolt be arról, hogy a korábbi pártelnök-pénzügyminiszterből autóipari menedzser lesz.

Jövendő cége, az Autoland AG. bejelentette, hogy Lindner januártól hozzájuk "igazol", és a vállalat vezérigazgató-helyettese lesz. Facebook-bejegyzésében ezt maga az érintett is megerősítette, hangsúlyozva, hogy ott kíván dolgozni, ahol a német gazdaság szíve dobog.

"Az a tény, hogy az autóiparról van szó, senkit sem fog meglepni, aki ismeri személyes szenvedélyemet" – fogalmazott.

Az Autoland AG az ország legnagyobb márkafüggetlen kiskereskedelmi csoportjának tekinti magát. A vállalat mintegy 1500 embert foglalkoztat több mint 30 telephelyén, és remény szerint Lindnerrel tovább növeli ismertségét.

Ami pedig az előzményeket illeti, a szenvedély valójában rányomta bélyegét Christian Lindner politikai tevékenységére is. Pártja, de elsősorban miniszterként ő maga több alkalommal is meghiúsította a Zöldek Pártja, de az SPD által is felkarolt általános sebességkorlátozási törekvéseket, amelyek az akkori koalíciós megállapodásba sem kerültek bele.

Ennek kapcsán miniszterként mindig azt vallotta, hogy egy ilyen intézkedésnek az éghajlatra, illetve a klímavédelemre gyakorolt hatása marginális lenne. Egy, a Reuters hírügynökségnek adott korábbi nyilatkozatában ennek kapcsán „szimbolikus vitáról" beszélt. Nem értett egyet azzal a háború elleni érveléssel sem, hogy a klímavédelem, illetve az üzemanyag-fogyasztás megtakarítása révén gyorsabban lehetne függetlenedni az orosz olajtól.