2025. november 8. szombat Zsombor
Sahed típusú drón maradványa a délkelet-ukrajnai Zaporizzsjában egy orosz dróntámadás után, 2025. június 18-án.
Nyitókép: MTI/AP/Katerina Klocsko

Oroszország ismét az ukrán energetikai infrastruktúrát támadta, halottak is vannak

Infostart

Kijevet is dróntámadás érte.

Az orosz erők ismét támadást intéztek Ukrajna több energetikai létesítménye ellen, több helyen áramszünet van - közölte szombaton Szvitlana Hrincsuk ukrán energiaügyi miniszter a Facebookon. Hivatalos források szerint az elmúlt 24 órában több halálos áldozatot követeltek az országot érő orosz támadások.

Ivan Fedorov, a délkelet-ukrajnai Zaporizzsja megye kormányzója bejelentette, hogy az oroszok több mint 800 támadást intéztek a térség ellen, a műveleteknek három halálos áldozata és több sebesültje van.

Olekszandr Prokugyin, a dél-ukrajnai Herszon megye kormányzója szintén orosz támadásokról adott hírt, amelyekben ketten meghaltak, 10-en pedig megsebesültek. Mint mondta, a megye több, kiemelten fontos infrastruktúráját érő légi- és tüzérségi támadás mellett károkat jelentettek lakónegyedekből is.

Szombat reggel Kijevből is dróntámadásról adtak hírt, amely nyomán több helyen tűz keletkezett. A lángokat az ukrán katasztrófavédelem közlése szerint sikerült eloltani.

Vitalij Kim, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye katonai kormányzója szintén azt közölte, hogy éjszaka orosz dróntámadás érte a megye több pontját, hozzátéve, hogy a drónok a kritikus infrastruktúrát célozták.

A közép-ukrajnai Dnyipro város hatóságai is orosz támadásról számoltak be, amelyben a körzeti katonai vezetés szerint heten sebesültek meg, köztük két gyerek.

oroszország

ukrajna

háború

Biztosítás: a vagyonunkra miért vigyázunk, és az életünkre miért nem? Holló Bence, Inforádió, Aréna
Mit jelent Babiš visszatérése Csehországnak, a V4-eknek és az EU-nak? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
