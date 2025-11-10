ARÉNA - PODCASTOK
Volodimir Zelenszkij interjút ad a The Guardiannek az ukrán elnöki palotában.
Nyitókép: YouTube/The Guardian

„Nem félek Trumptól” – Újabb orosz dróntámadás, áramkimaradás Volodimir Zelenszkij interjúja közben

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az ukrán elnök jelezte: a Nyugatnak még több segély- és fegyverszállítmányt kellene küldenie, mert „abból soha nem elég”.

Volodimir Zelenszkij a The Guardiannek adott interjújában úgy fogalmazott, más nyugati vezetőkkel ellentétben ő nem fél Donald Trumptól, továbbá határozottan cáfolta, hogy konfliktusos lett volna a legutóbbi, washingtoni találkozója az amerikai elnökkel – írja a 444.hu.

Egészen pontosan azt mondta az ukrán államfő, hogy „az az igazság, a világon mindenki fél Donald Trumptól.” Majd azonnal hozzátette, hogy Ukrajna nem az USA ellensége, a két ország baráti viszonyban van, ezért visszakérdezett a riporternek: „akkor nekünk miért kellene félnünk?”

A tévéfelvétel már a beszélgetés elején megszakadt, mert az elnöki palota sötétségbe borult, miután Oroszország ismét megtámadta Ukrajna nemzeti villamosenergia-hálózatát, így áramszünet volt. Orosz drónok két atomerőművet is eltaláltak Ukrajna nyugati részén a hét végén.

Az elnöki palota tartalékgenerátorának bekapcsolása után újra felgyulladtak a lámpák, így folytatódhatott az interjú. „Ilyenek az életkörülményeink, itt ez a normális. Kijevben is vannak áramkimaradások, mint mindenhol máshol” – fogalmazott Volodimir Zelenszkij, aki megjegyezte: Vlagyimir Putyin „terrorista támadásokat” rendelt el Ukrajna energiaellátó rendszere ellen, civilek halálát okozva, áram és víz nélkül hagyva őket. „Más módon nem tud feszültséget kelteni a társadalmunkban” – tette hozzá az ukrán elnök.

A beszélgetésben szóba került az is, hogy a britek és más nyugati szövetségesek kizárták, hogy vadászrepülőket küldjenek Ukrajnába a légtér védelme érdekében, pedig Volodimir Zelenszkij szerint erre nagy szükségük lenne. Elmondta azt is, hogy a közeljövőben 27 Patriot légvédelmi rendszert rendelne az USA-ból, addig pedig szerinte az európai államok kölcsönadhatnák Ukrajnának a meglévő légvédelmi rendszereiket. Az ukrán államfő szerint az EU-nak és az Egyesült Királyságnak még több segély- és fegyverszállítmányt kellene küldenie, mert „abból soha nem elég. Akkor lesz elég, ha véget ér a háború. És akkor lesz elég, ha Putyin megérti, hogy abba kell hagynia” – vélekedett Volodimir Zelenszkij.

ukrajna

donald trump

volodimir zelenszkij

