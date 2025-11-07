ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök a Mark Rutte NATO-fõtitkárral folytatott megbeszélés közben a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2025. október 22-én.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Alkut kötött Donald Trump egy újabb országgal

Infostart / MTI

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke kereskedelmi és gazdasági megállapodás megkötését jelentette be Üzbegisztánnal.

Az elnök a Truth Social közösségi oldalon arról számolt be, hogy "a következő három évben Üzbegisztán közel 35 milliárd dollár értékben, a következő 10 évben pedig több mint 100 milliárd dollárért fog vásárolni, illetve befektetni kulcsfontosságú amerikai ágazatokba, beleértve a kritikus ásványkincseket, a repülést, az autóalkatrészeket, az infrastruktúrát, a mezőgazdaságot, az energia- és vegyipari ágazatot, az informatikát és más ágazatokat".

Donald Trump "hihetetlen kereskedelmi és gazdasági megállapodásként" értékelte a két ország között létrejött szerződést.

A megállapodást Savkat Mirzijojev üzbég elnök amerikai látogatása során írták alá.

