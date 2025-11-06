Büntetőeljárás indul a korábbi grúz elnök és több ellenzéki vezető ellen

„Az állam ellen elkövetett bűncselekmények, nevezetesen szabotázs, külföldi államnak ellenséges tevékenységben való segítségnyújtás, az alkotmányos rend és a nemzetbiztonság alapjainak elleni tevékenység finanszírozása, valamint az alkotmányos rend vagy az államhatalom erőszakos megváltoztatására való felhívás miatt büntetőeljárás indult Miheil Szaakasvili, Grigol Vaszadze, Niki Gvaramia, Nikanor Melia, Zurab Gircsi Dzsaparidze, Jelena Hostarija, Mamuka Hazaradze és Badri Dzsaparidze ellen” – mondta el Giorgi Gvarakidze a sajtónak nyilatkozva.

Hozzátette: az ukrajnai háború kezdete után a grúz hatóságok úgy döntöttek, nem vezetnek be szankciókat Oroszország ellen, hogy megőrizzék a békét az országban. Ugyanakkor a jelenlegi ellenzékiek információkat kezdtek átadni egy másik állam képviselőinek a Grúziában importált olajtermékekről, valamint arról, hogy az ország légterét állítólag felhasználták iráni drónok Oroszországba szállítására. Ennek következtében mintegy 300 grúz állampolgár, köztük állami tisztviselők ellen nemzetközi szankciókat vezettek be.

Ezenkívül az ügyészség szerint, miután az ellenzék elveszítette a 2024. októberi parlamenti választásokat, ellenzéki vezetők tüntetéseket szerveztek a helyzet radikalizálására, forradalomra és a hatalom megdöntésére szólítottak fel, Szaakasvili pedig a közösségi médiában a lakosságot törvénytelen cselekmények elkövetésére és kormányzati épületek blokádjára buzdította.