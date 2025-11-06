ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 6. csütörtök Lénárd
Mark Rutte NATO-fõtitkár beszél a NATO ipari fórumának megnyitóján Bukarestben 2025. november 6-án. Az eseményt a NATO Szövetséges Transzformációs Parancsnokság (SACT) és a román védelmi minisztérium szervezi.
Nyitókép: MTI/EPA/Robert Ghement

A NATO-főtitkár figyelmeztetett: a háború vége nem hoz békét Európának

Infostart / MTI

Az orosz fenyegetés nem szűnik meg az ukrajnai háború befejeztével, Oroszország destabilizáló erővé válik Európában és a világban – jelentette ki Mark Rutte NATO-főtitkár csütörtökön Bukarestben, a NATO védelmi ipari fórumán.

Mark Rutte romániai látogatásának második napján a NATO védelmi ipari fórumán vett részt a román fővárosban. A rendezvényen a tagországok és partnereik több mint 800 küldöttel képviseltetik magukat, valamint több mint 300 védelmi ipari vállalkozás képviselője van jelen.

A főtitkár beszédében rámutatott, hogy Oroszország az ukrajnai háború befejezte után is destabilizáló erő marad Európában. Figyelmeztetett, hogy Oroszország „nincs egyedül a globális szabályok aláásására irányuló erőfeszítéseiben”, hanem Kínával, Észak-Koreával, Iránnal és másokkal együttműködve hosszú távú konfrontációkra készül. „Nem lehetünk naivak, fel kell készülnünk” – idézte a NATO-főtitkárt a News.ro hírportál.

Aláhúzta, hogy az észak-atlanti szövetségnek meg kell erősítenie védelmi iparát, hogy leküzdhesse az érkező fenyegetéseket, és erő felmutatásával fenntarthassa a békét. Ehhez három szempontot kell figyelembe venni: a mennyiséget, a kreativitást és az együttműködést – mondta a NATO-főtitkár.

Közölte: új gyártósorokat kell nyitni és a meglévőket bővíteni, és rövidíteni kell a szállítási időt. „A közelmúltig Oroszország több lőszert gyártott, mint a NATO-szövetség összes országa. De ez már nincs így” – mondta. Az olcsóbb légvédelmi és drónelhárító rendszerek szükségességére is kitért, hangsúlyozva, hogy itt „a mennyiség a kulcs”.

Fontos szempontnak nevezte a kreativitást és az innovációt, melyet a jövőben ösztönözni kell.

„Ahhoz, hogy a jövőben biztonságban legyünk, túl kell járnunk az ellenségeink eszén”

– fogalmazott Rutte.

Elmondta: a NATO együtt akar működni Ukrajnával, de a csendes-óceáni térség országaival is, Ausztráliát, Új-Zélandot és a Koreai Köztársaságot említve. Aláhúzta, hogy a szövetségesek és partnereik sokat tanulhatnak egymástól, és erőfeszítéseik egyesítésével többet tudnak termelni, fokozni tudják az innovációt.

Úgy értékelt: a szövetségesek részéről megvan a politikai akarat, hogy a bruttó hazai termék (GDP) nagyobb hányadát fordítsák védelemre. Románia például GDP-je 3,5 százalékát fordítaná katonai kiadásokra – mondta.

Kijelentette, hogy a politikai akarat, a pénz és a kereslet is adott, és a kontinens biztonsága függ ettől, ezért a termelés növelésére, a szállítás felgyorsítására, a gyártósorok bővítésére kérte a jelenlévő üzletembereket. Biztosította őket, hogy mindazt, amit megtermelnek, el is fogják tudni adni.

Nicusor Dan román államfő a fórumon mondott beszédében rámutatott: minden fenyegetés és kihívás, amivel a NATO-tagországok szembesülnek napjainkban, azt mutatja, hogy a béke és a biztonság nem garantált, ezért „az újrafegyverkezés nem választás, hanem szükségszerűség”.

A felelősségvállalást hangsúlyozva elmondta, hogy az európai országoknak fokozniuk kell katonai és védelmi képességeiket. Közölte, hogy Románia 2025-ben a GDP 2,24 százalékát költi erre, és a jövőben védelmi kiadásait tovább növeli.

