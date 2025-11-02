ARÉNA - PODCASTOK
150 játékvezetőt és asszisztenst függesztettek fel a fogadási focibotrány kapcsán Törökországban

Infostart / MTI

A Török Labdarúgó Szövetség (TFF) 149 játékvezetőt és asszisztenst függesztett fel a hétfőn kirobbant fogadási botrány kapcsán.

A TFF pénteki bejelentése szerint 8 és 12 hónap közötti eltiltásokat szabtak ki az ügyben.

A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert az 571 regisztrált játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre, megsértve ezzel a szövetség szabályait.

A török sportsajtó kizárta annak lehetőségét, hogy a TFF elrendelje a megbüntetett bírók bármelyike által vezetett mérkőzések újrajátszását.

A Habertürk című lap kedden arról számolt be, hogy a vizsgálat több ezer játékost és klubvezetőt is érint, a játékvezetőknek pedig a telefonbeszélgetéseit is megvizsgálják majd.

