17 bíró őrizetben, a magyar válogatott védő csapatánál is balhé van, ezreket vizsgálnak

Összesen 21 elfogatóparancsot adtak ki, köztük például az élvonalbeli Eyüpspor elnöke ellen is – közölte az isztambuli ügyészség pénteken. Az ügyben a magyar válogatott Szalai Attilát foglalkoztató Kasimpasa tulajdonosát, valamint elnökét is kihallgatják.

Az eddigi 19 letartóztatásra az ország 12 tartományában került sor, a további két keresett személy külföldön tartózkodik.

A hatóságok elsősorban hivatali visszaélés és mérkőzések eredményének befolyásolása miatt nyomoznak.

A nagyszabású vizsgálatra és a szankciókra azért volt szükség, mert, mint októberben kiderült,

az 571 regisztrált török játékvezető közül 371-nek van fogadási számlája, és 152-en aktívan fogadtak is a mérkőzésekre,

megsértve ezzel a török szövetség (TFF) szabályait. Október végén a TFF 149 bírót és asszisztenst felfüggesztett 8 és 12 hónap közötti időtartamra.

A Habertürk című lap mindeközben arról számolt be, hogy

a vizsgálat több ezer játékost és klubvezetőt is érint.

Ennek kapcsán a TFF közölte, hogy 3700 játékos esetében fogják megvizsgálni az esetleges érintettséget.

A török sportmédia csütörtöki beszámolója szerint kilenc szövetségi mérkőzésellenőr lemondott a tisztségéről sportfogadásban való részvétel miatt.