A minisztérium szerint a támadásokat oroszországi polgári célpontok elleni terrortámadásokra válaszul indították.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az október 25. és 31. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen hét települést foglaltak el, köztük a Dnyipropetrovszk megyei Novoolekszandrivkát az elmúlt napban. A "különleges hadművelet" övezetében a jelentés szerint több mint tízezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló több meghiúsított ukrán kitörési és felmentési kísérletről tesz említést a Moszkva által körülzártnak nyilvánított donyecki Krasznoarmejszk (ukránul: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirhorod), valamint a Harkiv megyei Kupjanszk környékéről.

Igor Konasenkov, a orosz védelmi minisztérium szóvivője pénteken azt hangoztatta, az ukrán külügyminisztérium azzal, hogy "megtiltotta" a sajtónak a felajánlott orosz biztonsági folyosókon át a Pokrovszkban, Mirhorodban és Kupjanszkban körülzárt ukrán erőkhöz való bejutást, megpróbálja eltitkolni a nemzetközi közvélemény és az ukrán lakosság elől a fronton kialakult valós helyzetet. Konasenkov szerint a Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő által csütörtökön kihirdetett tiltás beismerése a helyzet katasztrofális voltának a ukrán fegyveres erők maradványai számára.

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 89 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 17 irányított légibombát, tíz HIMARS-rakétát, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 1701 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.