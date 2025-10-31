ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 31. péntek Farkas
Az ukrán hadsereg 14. ember nélküli légi rendszerek önálló ezredének nagy hatótávolságú An-196 Ljutyij drónjai bevetés elõtt egy nem megnevezett ukrajnai területen 2025. október 14-én, az Ukrajna elleni orosz háború alatt.
Nyitókép: MTI/AP/Jevhen Maloletka

Szárnyasrakéták üzemeire csaptak le

Infostart / MTI

Egy tömeges és öt csoportos csapást mért az elmúlt hét folyamán az orosz hadsereg hadiipari vállalatokra, köztük Flamingo manőverező repülőgépeket és drónokat összeszerelő műhelyekre, katonai repülőterekre, az ukrán fegyveres erőket kiszolgáló közlekedési és energetikai infrastruktúra létesítményeire, vasúti szerelvényekre, legénység nélküli motorcsónakok tárolásának helyszíneire, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi zsoldosok ideiglenes állomáshelyeire - közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium.

A minisztérium szerint a támadásokat oroszországi polgári célpontok elleni terrortámadásokra válaszul indították.

A hadijelentés szerint az orosz fegyveres erők az október 25. és 31. közötti időszakban a hat ukrajnai frontszakasz közül ötön előre tudtak törni, és összesen hét települést foglaltak el, köztük a Dnyipropetrovszk megyei Novoolekszandrivkát az elmúlt napban. A "különleges hadművelet" övezetében a jelentés szerint több mint tízezer ukrán katona esett el vagy sebesült meg súlyosan. A beszámoló több meghiúsított ukrán kitörési és felmentési kísérletről tesz említést a Moszkva által körülzártnak nyilvánított donyecki Krasznoarmejszk (ukránul: Pokrovszk) és Dimitrov (Mirhorod), valamint a Harkiv megyei Kupjanszk környékéről.

Igor Konasenkov, a orosz védelmi minisztérium szóvivője pénteken azt hangoztatta, az ukrán külügyminisztérium azzal, hogy "megtiltotta" a sajtónak a felajánlott orosz biztonsági folyosókon át a Pokrovszkban, Mirhorodban és Kupjanszkban körülzárt ukrán erőkhöz való bejutást, megpróbálja eltitkolni a nemzetközi közvélemény és az ukrán lakosság elől a fronton kialakult valós helyzetet. Konasenkov szerint a Heorhij Tihij ukrán külügyi szóvivő által csütörtökön kihirdetett tiltás beismerése a helyzet katasztrofális voltának a ukrán fegyveres erők maradványai számára.

A moszkvai katonai tárca a héten megsemmisített haditechnikai eszközök között sorolt fel 89 harckocsit és egyéb páncélozott harcjárművet, 17 irányított légibombát, tíz HIMARS-rakétát, két Neptun nagy hatótávolságú irányított rakétát, továbbá 1701 repülőgéptípusú drónt.

A helyi hatóságok az orosz ellenőrzés alá került ukrajnai területek és orosz régiók településeiről is jelentettek pénteken ukrán tüzérségi és dróntámadást.

