2025. október 31. péntek
Forensic science, murder weapon and criminal investigation concept theme with kitchen knife covered in blood next to numbered marker in a dark bloody crime scene lit by cop car lights
Nyitókép: Getty Images

Elutasították a menedékkérelmét, ezért bosszúból gyilkolt egy bevándorló Angliában

Infostart / MTI

Egy, a La Manche csatornán keresztül érkezett migránst legalább 25 év börtönre ítéltek, mert meggyilkolt egy banki ügyfelet nem sokkal az után, hogy elutasították menedékkérelmét. A korábban már többször is letartóztatott 47 éves szomáliai állampolgár, aki tavaly 400 eurót (156 ezer forintot) fizetett, hogy az Egyesült Királyságba jusson, konyhakéssel támadt áldozatára a Lloyds Bank derby-i fiókjában.

A gyilkosság előtt a férfi felhívta a Migrant Help nevű jótékonysági szervezetet, és azt mondta, „500 embert fogok megölni” – hangzott el a Derby-i Királyi Bíróságon. Azt is sugallta, hogy orvosokat, rendőröket vagy a belügyminisztérium dolgozóit fogja célba venni.

A férfi tavaly októberben nyújtott be menedékkérelmet, de azt a belügyminisztérium elutasította, mivel „önkéntesen érkezett” az országba. Ezt a döntést később megfellebbezte – írja a The Telegraph alapján a hirado.hu.

Most életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték, legalább 25 év letöltendő tartammal. A tárgyalást vezető bíró a vádlott tettét „brutális és könyörtelen gyilkosságnak” nevezte. Hozzátette, hogy a vádlott esetleges kitoloncolásáról a belügyminisztérium dönt majd.

A St Peter’s Streeten lévő Lloyds Bank fiókjában történt támadást a biztonsági kamerák rögzítették, és a felvételeket a bíróságon is levetítették, ami mélyen megrendítette az áldozat családját.

A bíróságon elhangzott, hogy a vádlott illegálisan cigarettát árult a francia és olaszországi menekülttáborokban, mielőtt maga szervezte volna meg az útját az Egyesült Királyságba.

A férfi augusztusban beismerte a gyilkosságot, és a tárgyalás során kiderült, hogy már korábban is többször letartóztatták erőszakos és közrend elleni bűncselekmények miatt, alig két hónappal az Egyesült Királyságba történő érkezése után.

2024 decemberében állítólag azt kiabálta: „B****ák meg az angolok!” – és „fehér rasszista szemétnek” nevezte a járókelőket, mielőtt lefejelte az egyik építőmunkást. Idén áprilisban ismét őrizetbe vették, miután betörte egy telefonbolt kirakatát Derbyben. A bíróság arról is értesült, hogy 2016-ban Szomáliából Líbiába utazott, ahol 1362 fontot kapott, hogy hajóra szálljon Európa felé.

A szomáliai férfi korábban több európai országban is a hatóságok látókörébe került bűncselekmények miatt.

Olaszországban 2023-ban rablás, testi sértés és hatósági személy elleni erőszak miatt ítélték el; felfüggesztett börtönbüntetést és 400 eurós bírságot kapott. Ugyanabban az évben elektromos mérők megrongálása és matrac felgyújtása miatt is figyelmeztették.

Németországban szintén két évvel ezelőtt kerékpárlopás, kannabisz-birtoklás és súlyos testi sértés ügyében gyanúsították. A rablás miatt két hónapot töltött börtönben.

Hollandiában részeg és rendbontó viselkedés, valamint bolti lopás miatt figyelmeztették, de nem indult ellene eljárás.

Luxemburgban pedig többször is alkohol-lopással gyanúsították.

