ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.4
usd:
335.78
bux:
106989.61
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Many russian hackers in troll farm. Cyber crime and security concept. Russia flag in background.
Nyitókép: vchal / Getty Images

Orosz kémeket ítélt el egy német bíróság

Infostart / MTI

Letöltendő, illetve felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt csütörtökön egy müncheni bíróság három orosz származású, német-orosz kettős állampolgárságú férfit, akiket Oroszország számára történő kémkedéssel vádoltak.

Dieter Schmidtre, a csoport feltételezett vezetőjére szabotázsok tervezése, kémkedés és "külföldi terrorista csoporthoz való tartozás" miatt hat év börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A két másik vádlottat pedig fél, illetve egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A 41 éves Schmidt a nyomozás szerint 2023 októberétől hónapok át információkat cserélt egy orosz hírszerző szolgálathoz kapcsolódó személlyel, esetleges szabotázsok céljából. A potenciális célpontokról készült fényképeket és videókat továbbította. Schmidtet azzal is vádolták, hogy 2014 decembere és 2016 augusztusa között egy fegyveres milícia tagjaként Ukrajna keleti részén robbantásos merényleteket és gyújtogatásokat készített elő az ukrán hadsereg által használt infrastruktúrák, ipari létesítmények és vasútvonalak ellen. A szövetségi ügyészség nyolc év és nyolc hónap börtönbüntetés kiszabását kérte Schmidtre, akinek a tevékenysége

"Németország Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának aláásására" irányult.

A férfi a bíróságon tagadta az ellene felhozott vádakat, azt hangoztatta, hogy soha nem vett részt katonai akcióban, és a kémkedéssel kapcsolatos vádakat is visszautasította.

A nyomozás szerint a két társtettes, Alexander J. és Alex D. legkésőbb 2024 márciusától több héten át segítette őt a potenciális célpontok felmérésében, ezért az ügyészség őket is kémkedéssel vádolta meg. A tárgyaláson ők is tagadták, hogy titkosszolgálati tevékenységben vettek volna részt, azt állítva, hogy csak viccelődtek ezzel, de az ügyészség hangsúlyozta, hogy tudatosan vállalták a kémtevékenyégben való részvételt. Alexander J. egyéves, Alex D. hathónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott.

Kezdőlap    Külföld    Orosz kémeket ítélt el egy német bíróság

németország

kémkedés

orosz kém

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Az elmúlt hetek európai, többnyire feltételezett orosz drónincidensei nyomán Németországhoz hasonlóan új drónelhárítási stratégiát dolgozott ki az osztrák kormány. Az erre vonatkozó határozatot a hárompárti koalíció előzetesen már el is fogadta.
 

Demkó Attila: a drónok miatt arat a halál Ukrajnában – Pokrovszk eleste láncreakciót indíthat el

Kaiser Ferenc az amerikai atomfegyvertesztek újrakezdéséről: értelmezhetetlen

VIDEÓ
Közelebb került-e most Kína Amerikához? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.31. péntek, 18:00
Hegedűs Katalin
egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézet oktatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?

Közel 10 százalékot ugrott hirtelen az Amazon árfolyama - Mi áll a háttérben?

Az Amazon Web Services bevétele 20 százalékkal nőtt a szeptemberrel zárult harmadik negyedévben, amit jól fogadtak a befektetők, közel 10 százalékot ugrottak a részvények zárás után.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Finomhangol az MNB: változik a jelzáloghitelek mögötti szabály, erről jobb ha tudsz!

Finomhangol az MNB: változik a jelzáloghitelek mögötti szabály, erről jobb ha tudsz!

A Magyar Nemzeti Bank jelentős módosításokat hajt végre a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) szabályozásában.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

Andrew stripped of 'prince' title and will move out of Royal Lodge

He will now be known as Andrew Mountbatten Windsor - Buckingham Palace says "these censures are deemed necessary, notwithstanding the fact that he continues to deny the allegations against him".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 21:14
Súlyos lépésekről döntött András herceg ellen III. Károly
2025. október 30. 21:03
Milliárdos veszteséget könyvelhetett el a Volkswagen csoport, és még csak most jön a chipválság
×
×
×
×