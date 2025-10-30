Orosz kémeket ítélt el egy német bíróság

Dieter Schmidtre, a csoport feltételezett vezetőjére szabotázsok tervezése, kémkedés és "külföldi terrorista csoporthoz való tartozás" miatt hat év börtönbüntetést szabott ki a bíróság. A két másik vádlottat pedig fél, illetve egy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte.

A 41 éves Schmidt a nyomozás szerint 2023 októberétől hónapok át információkat cserélt egy orosz hírszerző szolgálathoz kapcsolódó személlyel, esetleges szabotázsok céljából. A potenciális célpontokról készült fényképeket és videókat továbbította. Schmidtet azzal is vádolták, hogy 2014 decembere és 2016 augusztusa között egy fegyveres milícia tagjaként Ukrajna keleti részén robbantásos merényleteket és gyújtogatásokat készített elő az ukrán hadsereg által használt infrastruktúrák, ipari létesítmények és vasútvonalak ellen. A szövetségi ügyészség nyolc év és nyolc hónap börtönbüntetés kiszabását kérte Schmidtre, akinek a tevékenysége

"Németország Ukrajnának nyújtott katonai támogatásának aláásására" irányult.

A férfi a bíróságon tagadta az ellene felhozott vádakat, azt hangoztatta, hogy soha nem vett részt katonai akcióban, és a kémkedéssel kapcsolatos vádakat is visszautasította.

A nyomozás szerint a két társtettes, Alexander J. és Alex D. legkésőbb 2024 márciusától több héten át segítette őt a potenciális célpontok felmérésében, ezért az ügyészség őket is kémkedéssel vádolta meg. A tárgyaláson ők is tagadták, hogy titkosszolgálati tevékenységben vettek volna részt, azt állítva, hogy csak viccelődtek ezzel, de az ügyészség hangsúlyozta, hogy tudatosan vállalták a kémtevékenyégben való részvételt. Alexander J. egyéves, Alex D. hathónapos felfüggesztett börtönbüntetést kapott.