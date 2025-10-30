ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.8
usd:
334.34
bux:
0
2025. október 30. csütörtök Alfonz
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Holland zászló
Nyitókép: P A Thompson, Getty Images

Exit poll: a liberális 66-os Demokraták párt vezet a holland választásokon

Infostart / MTI

A liberális 66-os Demokraták (D66) párt vezet a szerdán Hollandiában tartott előrehozott parlamenti választásokon - derült ki az urnazárást követő exit poll felmérésekből.

Az Ipsos I&O kutatóintézetnek a szavazóhelyiségekből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérése szerint a Rob Jetten vezette D66 lehet a holland parlament alsóházának legnagyobb pártja. A becslések szerint a párt 27 képviselői helyet szerezhet.

A Geert Wilders vezette radikális jobboldali Szabadságpártnak (PVV) 25 képviselője lehet. A jobboldali centrista Szabaddemokrata Néppárt (VVD) a harmadik helyre szorulhat 23-mal mandátummal, őket követi a zöldek és a Munkapárt baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20 képviselői hellyel.

A jobboldali, euroszkeptikus Helyes Válasz 21 párt (JA21) 9 képviselővel számolhat. A radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) párt akár 6 képviselőt is delegálhat a parlamentbe.

Az exit poll szerint a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 19 képviselőt küldhet a törvényhozásba.

Kezdőlap    Külföld    Exit poll: a liberális 66-os Demokraták párt vezet a holland választásokon

hollandia

választás

exit poll

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Orosz-ukrán háború: Mégsem a drónoké a jövő? Demkó Attila, Inforádió, Aréna
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.30. csütörtök, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi bejelentés Donald Trumptól: folytatódnak az atomfegyver-kísérletek

Történelmi bejelentés Donald Trumptól: folytatódnak az atomfegyver-kísérletek

Az Egyesült Államok folytatja a nukleáris fegyverekkel való kísérleteket, mivel más országok is így tesznek – jelentette be közösségi oldalán Donald Trump amerikai elnök.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kiadták a figyelmeztetést: brutál szélviharokra készülhetünk ma

Kiadták a figyelmeztetést: brutál szélviharokra készülhetünk ma

Csütörtökön változékony időre készülhetünk: délelőtt még sokfelé napos, fátyolfelhős lesz az ég, délutánra azonban megnövekszik a felhőzet,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

Trump lowers tariffs on China and announces end to 'rare earths roadblock' after Xi meeting

He says the US can sign a trade deal with China "pretty soon" while speaking aboard Air Force One after leaving South Korea.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 30. 07:06
Nagy bejelentéseket tett Donald Trump
2025. október 30. 06:41
Elrendelte az atomfegyverek tesztelésének újrakezdését Donald Trump
×
×
×
×