Exit poll: a liberális 66-os Demokraták párt vezet a holland választásokon

Az Ipsos I&O kutatóintézetnek a szavazóhelyiségekből kilépő választók megkérdezésén alapuló felmérése szerint a Rob Jetten vezette D66 lehet a holland parlament alsóházának legnagyobb pártja. A becslések szerint a párt 27 képviselői helyet szerezhet.

A Geert Wilders vezette radikális jobboldali Szabadságpártnak (PVV) 25 képviselője lehet. A jobboldali centrista Szabaddemokrata Néppárt (VVD) a harmadik helyre szorulhat 23-mal mandátummal, őket követi a zöldek és a Munkapárt baloldali szövetsége (GroenLinks-PvdA) 20 képviselői hellyel.

A jobboldali, euroszkeptikus Helyes Válasz 21 párt (JA21) 9 képviselővel számolhat. A radikális jobboldali Fórum a Demokráciáért (FvD) párt akár 6 képviselőt is delegálhat a parlamentbe.

Az exit poll szerint a Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 19 képviselőt küldhet a törvényhozásba.