2025. október 30. csütörtök Alfonz
orosz fenyegetés
Nyitókép: Getty Images / Anton Petrus

Ausztriában kitört a drónpánik – azonnal lépett a kormány

Infostart

Az elmúlt hetek európai, többnyire feltételezett orosz drónincidensei nyomán Németországhoz hasonlóan új drónelhárítási stratégiát dolgozott ki az osztrák kormány. Az erre vonatkozó határozatot a hárompárti koalíció előzetesen már el is fogadta.

Az ORF közszolgálati médium beszámolója szerint a határozatot a védelmi miniszter, Klaudia Tanner ismertette a sajtó képviselői előtt. A cél az, hogy a meglévő és jövőbeli védelmi intézkedéseket hozzáigazítsák a változó fenyegetések forgatókönyvéhez – indokolta az új stratégia szükségességét a konzervatív néppárti (ÖVP) miniszter. A stratégia fő elemei között említette egy közös testület létrehozását a drónhárításban résztvevő ügynökségek közreműködésével.

A tájékoztatón részt vett az ÖVP két koalíciós partnere, a szociáldemokrata SPÖ és a baloldali liberális NEOS párt védelmi felelőse is.

A projekttel kapcsolatban a védelmi miniszter úgy értékelt, hogy a drónok „korunk legnagyobb fenyegetései közé tartoznak”. Ennek kapcsán utalt a közelmúltban Európában, különösen a repülőterek környékén történt számos incidensre.

Tanner szerint az osztrák légteret évente 50-60 alkalommal sértik meg. Az információgyűjtés érdekében együttműködnek az Osztrák Légi Navigációs Szolgálattal (Austro Control) Az Eurofighter vadászgépeket ezután riaszthatják, hogy azonosítsák és kísérjék az osztrák légtérbe behatoló repülőgépet - jelentette ki.

Egy esetleges lelövés esetére vonatkozóan ugyanakkor egyértelmű irányelvekre van szükség, továbbá az arányosság elvének is érvényesülnie kell

– fogalmazott a miniszter.

Az ORF beszámolója szerint Tanner általánosságban utalt a légvédelem megerősítésének szükségességére. Ezt kormánytisztvielőkre hivatkozva az Oroszország jelentette fenyegetésekkel és az Európa külső határain történt közelmúltbeli légsértésekkel indokolta. Ezzel összefüggésben említette az osztrák fegyveres erők hosszú távú fejlesztési tervét (2032+), amely magában foglalja az önálló európai rakéta- és légvédelmi pajzs kezdeményezésben (European Sky Shield Initiative – ESSI) való részvételt is. A kezdeményezés célja a közös légvédelem megerősítése, amely a rakétavédelmet is magában foglalja.

ausztria

stratégia

drónelhárítás

