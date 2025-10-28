ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.11
usd:
333.07
bux:
106293.74
2025. október 28. kedd Simon, Szimonetta
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A brazil biztonsági erők egyik páncélozott járműve Brazíliavárosban Jair Bolsonaro megválasztott brazil elnök beiktatási ünnepségének kezdete előtt 2019. január 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/EFE/Fernando Bizerra Jr

Több tucat áldozat, háború a rendőrség és a bűnbandák között Brazíliában

Infostart / MTI

Hatvannégy ember vesztette életét Rio de Janeiróban a hatóságoknak a szervezett bűnözés elleni nagyszabású razziája során. Négy halálos áldozat rendőr volt.

Cláudio Castro kormányzó az állam történetében az eddigi legnagyobb műveletnek nevezte a Comando Vermelho (CV) nevű bűnbanda ellen indított, 56 őrizetbe vétellel járó razziát.

A város két, a nemzetközi repülőtérhez közeli szegénynegyedében (favela), Penhában és Alemaóban kezdődött, a razziában a biztonsági erők mintegy 2500 tagja vett részt, és helikoptereket, valamint páncélozott járműveket is bevetettek.

A banda tagjai barikádokat emeltek a környéken, hogy megakadályozzák a biztonsági erők behatolását a területre, Castro azonban azt közölte, az akadályokat sikerült eltakarítani. Hangsúlyozta azonban, hogy a CV a negyedek bizonyos részein bombákat dobott le drónokkal a hatóság embereire.

"Így fogadják a bűnözők a rendőröket (...) Ilyen kihívásokkal állunk szemben" - jelentette ki a kormányzó az X-en közzétett üzenetében, aláhúzva: nem egyszerű bűnbandákról, hanem narkoterrorizmusról van szó.

A Comando Vermelho az egyik legnagyobb és legrégibb, a többi között kábítószer-csempészettel is foglalkozó bűnszervezet Brazíliában.

A turisták által is kedvelt Rio államban gyakoriak a nagyszabású rendőrségi razziák, elsősorban a favelákban, amelyek lakói gyakran az ott meghúzódó bűnbandák irányítása alatt kénytelenek élni.

Az államban 2024-ben körülbelül 700 halálos áldozatot követeltek a rendfenntartó erők razziái.

Kezdőlap    Külföld    Több tucat áldozat, háború a rendőrség és a bűnbandák között Brazíliában

rio de janeiro

brazília

razzia

bűnözés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Nyitott kérdések az EU-csúcs után: Magyarország és Szlovákia után már Belgium is vétóz

Az EU-tagállamok vezetői közül többen is azt szeretnék, hogy a befagyasztott orosz vagyonokat Ukrajna kapja meg, Belgium viszont ezt ellenzi, mert az indoklás szerint komoly jogi következményei is lehetnek annak, ha mindezt nemzetközi szinten elkobzásnak minősítik. Pesztericz-Kalas Vivien, az NKE Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense az InfoRádióban arról is beszélt, milyen javaslatok kerültek az asztalra az uniós csatlakozási folyamat lehetséges megváltoztatása érdekében, kiemelten Ukrajna helyzete miatt.
 

Orbán Balázs: a fősodorbeli pártok is von der Leyen ellen fordulhatnak

Forráslehívás: Navracsics Tibor jó esélyt lát az első helyre

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Szakértő a kenyai légikatasztrófáról: a Cessna megbízható gép, csak az adathordozóról derülhet ki, mi történt

Kell valamilyen adatrögzítőnek lennie a fedélzeten, így a vizsgálatnak van esélye, hogy kiderítse a baleset okát – mondta el Varga G. Gábor szakértő a kenyai légikatasztrófáról. Nyolc magyar turista halt meg egy kisgép balesetében.
 

Fél órán át keresték a magyarokkal lezuhant kenyai gépet – drámai részletek a tragédiáról

Két magyar kiskorú is van a kenyai légibaleset áldozatai között

Nyolc magyar áldozata van a kenyai repülőszerencsétlenségnek – videó

Tragédiák sorát követte a magyarokkal repülő kenyai kisgép lezuhanása

Orbán Viktor is reagált a kenyai repülőszerencsétlenségre

VIDEÓ
Autó, telefon, ház: Miben nem lesz akkumulátor a jövőben? Kaderják Péter, Inforádió, Aréna
Reptér-fejlesztés: közelebb jön a világ? Lóga Máté és Turi Ferenc, Inforádió, Aréna
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.29. szerda, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hatalmasat ment kedden a világ legnagyobb csomagszállító vállalata

Hatalmasat ment kedden a világ legnagyobb csomagszállító vállalata

8,0%-ot emelkedett kedden a UPS részvényárfolyama, miután a világ legnagyobb csomagszállító vállalata a vártnál jobb negyedéves eredményeket ért el, és idén már 48 000 munkahelyet szüntetett meg - írja a Reuters.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Munkanap október 31? Mindenszentek és halottak napja munkaszüneti nap? Itt a pontos munkaidőnaptár november 1-je környékén

Munkanap október 31? Mindenszentek és halottak napja munkaszüneti nap? Itt a pontos munkaidőnaptár november 1-je környékén

Halottak napja munkaszüneti nap vagy mindenszentek munkaszüneti nap? Tudd meg, október 31 munkaszüneti nap-e vagy november 1 ünnepnapnak számít-e Magyarországon!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

Hurricane Melissa hits Jamaica with violent winds as authorities warn of 'catastrophic' flooding

The US National Hurricane Centre says the category four storm is "extremely dangerous and life-threatening".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 28. 21:12
Beüzemeli a brutális orosz rakétákat Fehéroroszország
2025. október 28. 21:00
NIncs fizetés a hadseregben, leállnak a repterek: megint elbukott az amerikai kormányzat
×
×
×
×