Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) kuratóriumának elnöke az MCC felújított nagyváradi képzési központjának avatóünnepségén tartott panelbeszélgetésen 2025. június 5-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Balázs: a fősodorbeli pártok is von der Leyen ellen fordulhatnak

Infostart / MTI

Magyarország meg akarja erősíteni politikai szövetségeit Brüsszelben, és azon dolgozik, hogy Csehországgal és Szlovákiával összefogva szövetséget hozzon létre az Európai Unióban, hogy megállítsa Brüsszel ukránpolitikáját - mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a nemzetközi és uniós politikával foglalkozó Politico hírportálnak adott nyilatkozatában.

Mint mondta, a magyar kormányfő azt reméli, együttműködhet Andrej Babissal – akinek pártja megnyerte a legutóbbi cseh parlamenti választásokat –, valamint Robert Ficóval, Szlovákia miniszterelnökével abban, hogy egységes álláspontot alakítsanak ki az uniós tagállami vezetők csúcstalálkozója előtt, ami magában foglalná az előzetes egyeztetéseket is.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy elképzelhető-e, hogy egy háborúellenes szövetség egységes frontként működjön az EU-tagállamok vezetőit tömörítő Európai Tanácsban, Orbán Balázs azt válaszolta: „meg fog valósulni, és egyre láthatóbbá válik”.

Szerinte a visegrádi négyek (V4) csoportosulás a migrációs válság idején nagyon jól működött. „Így tudtunk akkor ellenállni” – jelentette ki, hozzátéve, hogy Magyarország brüsszeli politikai szövetségépítési törekvései nem korlátozódnak az Európai Tanácsra. Ezzel összefüggésben Orbán Balázs megemlítette, hogy az Európai Parlamentben a Patrióták Európáért frakció esetlegesen bővítheti partnerségeit az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) frakciókkal, valamint „néhány baloldali csoporttal”.

A politikai igazgató szerint szerint a fősodorbeli pártok – például az Európai Néppárt – előbb-utóbb Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke ellen fordulhatnak, ami szétzúzhatja a centrista többséget, amely korábban támogatta az ő újraválasztását.

„A V4 újjáépítése folyamatban van. A harmadik legnagyobb európai parlamenti frakció vagyunk. Van egy kutatóintézeti hálózatunk, amely széles körben jelen van itt, Brüsszelben, és van egy transzatlanti lába is. És minden témában partnereket, szövetségeseket keresünk” – húzta alá Orbán Balázs.

A közelgő magyarországi választások kampányáról szóló kérdésre a politikai igazgató azt mondta „kemény lesz, mint mindig”, hozzátéve, hogy Brüsszel szervezett, összehangolt kísérletet folytat a magyar kormány eltávolítására, akik szerinte az ellenzéket támogatja politikailag.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy a magyar kormány továbbra is támogatja-e Várhelyi Olivér egészségügyért felelős uniós biztost – akit sajtójelentések szerint kémek toborzásával vádoltak az EU-intézményekben, még korábbi diplomáciai tevékenysége idején – Orbán Balázs azt mondta: „Várhelyi nagyszerű munkát végez”.

„Ezek csak olyan ügyek, amelyeket arra használnak, hogy Magyarországot úgy állítsák be, mint egy olyan országot, amely nem hű az intézményekhez. Mi azonban bent akarunk maradni, mert a klub tagjai vagyunk” – jelentette ki Orbán Balázs.

ukrajna

csehország

szlovákia

európai unió

orbán balázs

