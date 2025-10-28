ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 28. kedd
Két brit Eurofighter Typhoon típusú vadászgép a Magyar Honvédség pápai bázisrepülőtér fölött 2017. június 6-án. A vadászrepülők a Load Diffuser 2017 elnevezésű nemzetközi gyakorlatra érkeztek, amely a Magyar Honvédség idei legnagyobb volumenű légierős gyakorlata.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Húsz Typhoon vadászgép repül Törökországba

Infostart / MTI

Néhány héten belül ez a második nagy értékű brit hadiipari exportmegállapodás.

Typhoon harci repülőgépek szállításáról kötött megállapodást a brit kormány Törökországgal hétfőn. A Downing Street tájékoztatása szerint a 8 milliárd font (3580 milliárd forint) értékű szerződés aláírása alkalmából Ankarába látogatott Keir Starmer brit miniszterelnök és John Healey védelmi miniszter, akiket fogadott Recep Tayyip Erdogan török államfő. Az egyezmény értelmében Törökország 20 gépet vásárol az európai együttműködésben készülő Typhoon harci repülőgépekből.

A típus részegységeinek 37 százalékát gyártják Nagy-Britanniában, de a gépeket előállító brit-német-olasz-spanyol konzorciumot a legnagyobb brit hadiipari konglomerátum, a BAE Systems vezeti és a repülőgépek végső összeszerelése is Nagy-Britanniában folyik.

A londoni védelmi minisztérium hétfőn ismertetett adatai szerint a Törökországgal kötött szállítási egyezmény a brit hadiiparban 20 ezer munkahelyet biztosít, közülük csaknem 6 ezret a BAE Systems gyártó- és összeszerelő üzemeiben, további 1100-at a Rolls-Royce ipari csoportnál, amelynek bristoli üzemében kritikus fontosságú modulokat és részegységeket gyártanak a Typhoonokban használt EJ200 hajtóművekhez.

A Rolls-Royce üzeme a hajtóműtípus fő karbantartó központja is.

A brit védelmi tárca hétfő esti tájékoztatása szerint a Törökországgal kötött megállapodás egy nemzedéknyi idő óta a legnagyobb értékű brit vadászgépexport-egyezmény.

A török légierőnek gyártott Typhoon gépek szállítása 2030-ban kezdődik.

Az aláírási ceremónián Keir Starmer elmondta, hogy az egyezmény opciót tartalmaz a most értékesített 20 gépen túl további Typhoonok vásárlására is Ankara számára.

Néhány héten belül ez a második nagy értékű brit hadiipari exportmegállapodás: augusztus végén a brit védelmi ágazat eddigi legnagyobb hadihajóexportjáról írt alá szerződést a brit és a norvég kormány.

A 10 milliárd font (csaknem 4500 milliárd forint) értékű egyezmény alapján Nagy-Britannia Type 26 típusjelű fregattokat szállít a norvég királyi haditengerészetnek. Ezeket hajókat tengeralattjárók észlelésére és nyomon követésére fejlesztették ki, valamint arra, hogy szükség esetén harcba is szálljanak velük.

A hajókat fővállalkozóként szintén a BAE Systems gyártja, de a gyártási folyamatban 432 brit vállalat vesz részt beszállítóként.

A norvég hadihajógyártási megbízásért francia, német és amerikai vállalatok is versengtek.

