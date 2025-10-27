Ujjal mutogatás után irigykedés – fordult a francia–olasz kocka

Olaszországot sokáig a bizonytalanság, politikai instabilitás, illetve a gazdasági válság és államadósság jellemezte, mára azonban fordult a kocka – fogalmazott az InfoRádióban Csepeli Réka. Mint mondta, elemzésében azért vette alapul épp az olasz–francia párhuzamot – minden csapdája ellenére –, mert eddig a franciák viseltettek kissé lenézően, arrogánsan, ujjal mutogatva az olaszokra, hogy képtelenek megegyezni, kormányt alakítani, most viszont éppen őket hozzák fel pozitív példaként.

Az olaszországi változásokat illetően szerinte Giorgia Meloni miniszterelnöknek egyrészt már stabilizálódára irányuló politikát sikerült átvennie, amit Mario Monti szakértői kormánya indított el, amit – bár csak egy rövid ideig, egy 14 hónapos időszakban – Mario Draghi épített tovább, és így sikerült a befektetők, az intézmények bizalmát helyreállítani. Miután 2022-ben Giorgia Meloni hatalomra került, az olasz munkaadók támogatásával sikerült megerősítenie ezt a jó tíz éve tartó „tisztító” folyamatot – tette hozzá.

Stabilizálódott az olasz gazdaság, Maria Monti szakértői kormány rendkívüli – és persze népszerűtlen – megszorításokat vezetett be, amivel sikeresen csökkentette az államadósságot, és a kutató megfogalmazása szerint Giorgia Meloni ennek a kedvezményezettje, és egyfajta Marshall-tervvé alakítva sikerült bevezetnie azokat a strukturális reformokat, különösen a közkiadások ellenőrzését, az államadósság csökkentését, amivel látványos eredményeket érnek el.

Mindeközben Csepeli Réka szerint a franciáknak két kérdésben sem sikerül megegyezésre jutniuk. Egyrészt elképzelhetetlennek tartják az úgynevezett „austérité”-t, azaz a gazdasági szigort. Rendre a 2008-ban begyűrűző görög krízisre hivatkoznak, valamint az olaszokra, mondván, hogy ez instabilitást eredményezne. „A másik dolog, ami Franciaországra nem, Olaszországra viszont mindig is jellemző volt, a kompromisszumkészség” – magyarázta a szakértő, de arra is felhívta a figyelmet, mindezek ellenére nem jelenthető ki, hogy a franciák mélyrepülésben zuhannak lefelé, az olaszok pedig rakéta módon ívelnek felfelé. „Ez még nem egy megnyert csata” – fogalmazott.