ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.65
usd:
334.8
bux:
104921.15
2025. október 27. hétfő Szabina
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, az Olasz Testvérek (FdI) párt elnöke beszédet mond a párt ifjúsági tagozatának nagygyûlésén Rómában 2025. szeptember 21-én.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Riccardo Antimiani

Ujjal mutogatás után irigykedés – fordult a francia–olasz kocka

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Mintha egyfajta szerepcserének lennénk tanúi az eddig stabil Franciaország és a belpolitikai káoszáról és adósságairól ismert Olaszország között – olvasható a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elemzésében. A szerzőt, Csepeli Rékát, az egyetem Európa Stratégia Kutatóintézetének munkatársát kérdeztük.

Olaszországot sokáig a bizonytalanság, politikai instabilitás, illetve a gazdasági válság és államadósság jellemezte, mára azonban fordult a kocka – fogalmazott az InfoRádióban Csepeli Réka. Mint mondta, elemzésében azért vette alapul épp az olasz–francia párhuzamot – minden csapdája ellenére –, mert eddig a franciák viseltettek kissé lenézően, arrogánsan, ujjal mutogatva az olaszokra, hogy képtelenek megegyezni, kormányt alakítani, most viszont éppen őket hozzák fel pozitív példaként.

Az olaszországi változásokat illetően szerinte Giorgia Meloni miniszterelnöknek egyrészt már stabilizálódára irányuló politikát sikerült átvennie, amit Mario Monti szakértői kormánya indított el, amit – bár csak egy rövid ideig, egy 14 hónapos időszakban – Mario Draghi épített tovább, és így sikerült a befektetők, az intézmények bizalmát helyreállítani. Miután 2022-ben Giorgia Meloni hatalomra került, az olasz munkaadók támogatásával sikerült megerősítenie ezt a jó tíz éve tartó „tisztító” folyamatot – tette hozzá.

Stabilizálódott az olasz gazdaság, Maria Monti szakértői kormány rendkívüli – és persze népszerűtlen – megszorításokat vezetett be, amivel sikeresen csökkentette az államadósságot, és a kutató megfogalmazása szerint Giorgia Meloni ennek a kedvezményezettje, és egyfajta Marshall-tervvé alakítva sikerült bevezetnie azokat a strukturális reformokat, különösen a közkiadások ellenőrzését, az államadósság csökkentését, amivel látványos eredményeket érnek el.

Mindeközben Csepeli Réka szerint a franciáknak két kérdésben sem sikerül megegyezésre jutniuk. Egyrészt elképzelhetetlennek tartják az úgynevezett „austérité”-t, azaz a gazdasági szigort. Rendre a 2008-ban begyűrűző görög krízisre hivatkoznak, valamint az olaszokra, mondván, hogy ez instabilitást eredményezne. „A másik dolog, ami Franciaországra nem, Olaszországra viszont mindig is jellemző volt, a kompromisszumkészség” – magyarázta a szakértő, de arra is felhívta a figyelmet, mindezek ellenére nem jelenthető ki, hogy a franciák mélyrepülésben zuhannak lefelé, az olaszok pedig rakéta módon ívelnek felfelé. „Ez még nem egy megnyert csata” – fogalmazott.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Külföld    Ujjal mutogatás után irigykedés – fordult a francia–olasz kocka

olaszország

franciaország

nemzeti közszolgálati egyetem

giorgia meloni

csepeli réka

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Már napi 24 órában érkezhetnek a DNS- és ujjnyomatadatok

Megkezdte a nemzetközi adatcserét kiszolgáló informatikai rendszer üzemeltetését biztosító projektjét a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ – mondta el Vargáné Kunos Ágnes, a központ informatikai osztályának vezetője az InfoRádióban.
Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Nagy áttörés a vámháborúk ügyében, az Egyesült Államok Kínával és Indiával is megegyezhetett

Az amerikai pénzügyminiszter szerint lekerülhet a napirendről a Kínát célzó büntetővám, mert megállapodtak egymással a felek, India pedig nem vesz orosz kőolajat. Donald Trump amerikai elnök Malajziában kezdte ázsiai útját, a héten találkozhat Hszi Csin-ping kínai elnökkel Dél-Koreában.
 

Donald Trump maláj tánca felrobbantotta a közösségi médiát

Ismét fellángoltak a harcok, Pakisztán háborúval fenyegette meg Afganisztánt

VIDEÓ
Kik voltak 1956 hősei? Romsics Ignác, Inforádió, Aréna
Mi a cirkusz varázsának titka? Fekete Péter, Inforádió, Aréna
Jelentés a vállalkozásokról: Hogyan lehet viharban hajózni? Szepesi Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.27. hétfő, 18:00
Lóga Máté a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, a Budapest Airport igazgatóságának elnöke
Turi Ferenc a HungaroControl vezérigazgatója
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Utolsó napjait éli az erődváros, katasztrófát okoztak Belgorodban az ukrán bombák - Háborús híreink hétfőn

Több egymástól független jelentés szerint is úgy néz ki, hogy az orosz alakulatok mélyen behatoltak a donbaszi Pokrovszk és Mirnohrád erődvárosokba. Az ukránok több körben szétbombáztak egy gátat az oroszországi belgorod régióban, jelentős területeket víz alá merítve. Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint a szankciók hatására India leállt az orosz kőolaj vásárlásával. Folytatódnak a furcsa drónészlelések a NATO légterében. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép

Csökken a lakáspiaci őrület, máris elengedik a magyarok az Otthon Startot? Jól járhat, aki időben lép

Az Otthon Start Program első keresleti hulláma szeptember első hetében érte el a csúcspontját, október végére pedig szinte már teljesen lecsengett.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

International troops won't want to enforce Gaza peace, says King of Jordan

King Abdullah tells the BBC there would need to be peace in Gaza before any international forces were deployed.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 27. 09:36
Tomboló utas miatt kellett kényszerleszállást végrehajtania a Lufthansa gépének
2025. október 27. 08:48
Feldühödött méhraj támadt egy családra, ketten is belehaltak a több száz csípésbe
×
×
×
×