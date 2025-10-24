ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 24. péntek
A drónfelvételen migránsok gumicsónakban kelnek át a La Manche-csatornán 2023. augusztus 24-én. A brit belügyminisztérium jelentése szerint húszéves csúcsot ért el a benyújtott menedékkérelmek száma Nagy-Britanniában, a 2022. május és 2023. május közötti 12 hónapban 19 százalékkal nőtt a menedékkérők aránya. A közlemény szerint ezen időszakban 78 768 menedékkérelmet nyújtottak be a szigetországba illegálisan érkezők.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

Tizenhatan vízbe fulladtak a híres török üdülőhely partjainál

Infostart / MTI

Hajótörést szenvedett Törökország délnyugati partjainál egy migránsokat szállító gumicsónak, sokan meghaltak.

Hajótörést szenvedett Törökország délnyugati partjainál egy illegális bevándorlókat szállító gumicsónak, és meghalt a járműben utazó legtöbb ember – közölték a helyi hatóságok és a parti őrség pénteken.

Mugla égei-tengeri tartomány kormányzójának hivatala előzőleg közölte, hogy a csónak Bodrum városból indult, és tizennyolcan tartózkodtak benne, amikor hullámok elsodorták.

A parti őrség közleménye szerint tizenöt migráns és az embercsempész holttestét megtalálták és kiemelték.

A kormányzói hivatal szerint két személyt – egy afgán állampolgárt, aki képes volt hat órán át a vízfelszínen maradni, és egy másikat, akit egy közeli szigeten találtak meg – sikerült élve kimenteni.

Az afgán férfi azt mondta, hogy a csónak az indulás után tíz perccel megtelt vízzel.

Bodrum mintegy öt kilométerre fekszik Kósz görög szigetétől. A hajótörések gyakoriak a görög szigetek felé vezető útvonalon, mert gyakran viharos a tenger.

Idén eddig csaknem 1400 illegális bevándorló holttestét emelték ki a Földközi-tengerből segélyszervezetek szerint. Törökország területén több mint két és fél millió menekült él, a hatóságok szerint a nagy többségük szíriai.

(Nyitóképünk nem erről az esetről készült, hanem egy hasonló, a Földközi-tengeren két éve elfogott, migránsokat szállító csónak fotója)

migráció

törökország

illegális bevándorlás

tragédia

bodrum

