2025. október 17. péntek Hedvig
Police light on a car of the German police in front of a police station at Alexanderplatz, in the center of the German capital Berlin
Nyitókép: fhm, Getty Images

Sokkoló hír érkezett a német rendőrségtől

Infostart / MTI

Engedélyezik a jövőben a német rendőrségnél a Taser elektromos sokkoló pisztolyok használatát.

A német szövetségi parlament (Bundestag) csütörtökön hagyta jóvá az erre vonatkozó jogszabályt.

A Taser sokkolók fájdalmas izomösszehúzódásokat okoznak, és átmenetelileg mozgásképtelenné teszik a célszemélyt.

Ezekkel a sokkolókkal a rendőrök hatékony és arányos választ tudnak adni a veszélyes helyzetekben - mondta Christoph de Vries belügyi államtitkár.

Alexander Dobrindt belügyminiszter bejelentette, hogy a következő években 10 ezer sokkolót szereznek be.

Németországban az utóbbi időben több késeléses támadás is történt, és a miniszter még júniusban úgy nyilatkozott, hogy az elektromos sokkoló pisztoly a "megfelelő eszköz" az ilyen helyzetekben, a rendőrök "hatékonyabban ártalmatlaníthatják" a támadókat, és "magukat is jobban megvédhetik".

Az eszköz alkalmazása ugyanakkor egészségügyi kockázatokat is rejt, különösen abban az esetben, ha a célszemélynek valamilyen szív- vagy keringési betegsége van.

