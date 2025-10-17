Lehet, mégsem magától zuhant a mélybe a Mango divatmárka alapítója

Az újság felidézte: Spanyolország ötödik leggazdagabb embere tavaly decemberben kirándulás közben vesztette életét, miután lezuhant egy 150 méter magas szikláról. Halálát kezdetben balesetnek vélték, ezért ideiglenesen le is zárták az ügyet.

Az rendőrség azonban a nyomozás folytatását kezdeményezte, mert a szerencsétlenség egyetlen szemtanújának, az áldozat fiának két vallomásában ellentmondásokat találtak, valamint az elhunyt férfi barátnője arról számolt be a hatóságoknak, hogy rossz volt a kapcsolat az apa és a fiú között.

Az ügy első számú gyanúsítottja jelenleg Jonathan Andic, a fiú, azonban egyelőre nem találtak közvetlen vagy döntő erejű bizonyítékot a bűnösségére – írta a lap.

A család közleményben reagált az újság megkeresésére, hangsúlyozva, hogy továbbra is együttműködnek a hatóságokkal, valamint biztosak abban, hogy a nyomozás a lehető leggyorsabban befejeződik, és „bizonyítani fogja Jonathan Andic ártatlanságát”.

A törökországi születésű Isak Andic 1984-ben Barcelonában nyitotta meg első Mango ruhaüzletét, amely 40 év alatt több mint 2800 boltból álló hálózattá nőtt, több mint 16 ezer alkalmazottal világszerte, tulajdonosának vagyonát pedig 4,5 milliárd euróra becsülték.