ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.35
usd:
333.52
bux:
102968.67
2025. október 17. péntek Hedvig
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
flashers of a police car
Nyitókép: Oleksandr Filon/Getty Images

Lehet, mégsem magától zuhant a mélybe a Mango divatmárka alapítója

Infostart / MTI

Emberölés gyanújával újból nyomoznak a hatóságok Isak Andic, a Mango divatmárka alapítójának halála miatt – közölte az El País című napilap pénteken a rendőrséget és a családot idézve.

Az újság felidézte: Spanyolország ötödik leggazdagabb embere tavaly decemberben kirándulás közben vesztette életét, miután lezuhant egy 150 méter magas szikláról. Halálát kezdetben balesetnek vélték, ezért ideiglenesen le is zárták az ügyet.

Az rendőrség azonban a nyomozás folytatását kezdeményezte, mert a szerencsétlenség egyetlen szemtanújának, az áldozat fiának két vallomásában ellentmondásokat találtak, valamint az elhunyt férfi barátnője arról számolt be a hatóságoknak, hogy rossz volt a kapcsolat az apa és a fiú között.

Az ügy első számú gyanúsítottja jelenleg Jonathan Andic, a fiú, azonban egyelőre nem találtak közvetlen vagy döntő erejű bizonyítékot a bűnösségére – írta a lap.

A család közleményben reagált az újság megkeresésére, hangsúlyozva, hogy továbbra is együttműködnek a hatóságokkal, valamint biztosak abban, hogy a nyomozás a lehető leggyorsabban befejeződik, és „bizonyítani fogja Jonathan Andic ártatlanságát”.

A törökországi születésű Isak Andic 1984-ben Barcelonában nyitotta meg első Mango ruhaüzletét, amely 40 év alatt több mint 2800 boltból álló hálózattá nőtt, több mint 16 ezer alkalmazottal világszerte, tulajdonosának vagyonát pedig 4,5 milliárd euróra becsülték.

Kezdőlap    Külföld    Lehet, mégsem magától zuhant a mélybe a Mango divatmárka alapítója

emberölés

nyomozás

divatmárka

mango

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Grúzia történelmét éli újra Ukrajna? Nagy a hasonlóság a kutató szerint

Grúzia történelmét éli újra Ukrajna? Nagy a hasonlóság a kutató szerint

Grúzia és Ukrajna legújabbkori történelmét hasonlították össze a Magyar Külügyi Intézet kutatói, és sok hasonlóságot találtak. Kránitz Péter Pál vezető kutató az InfoRádióban kiemelte: Grúzia az évszázad elején a „rózsák forradalma” után fordult a Nyugat felé, elindult az uniós csatlakozás útján, majd jött az orosz–grúz háború, az egykori nyugatosodó mintaországból pedig mára negatív példa lett. Szerinte Ukrajna is hasonló sorsra juthat.
Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Szakértők a magyar autópiacról: mit vegyünk most – elektromost, hibridet vagy valami mást?

Autópiaci világtrendekről, a nagy márkák egy részének alkonyáról, a kínaiak előretöréséről, s nem utolsósorban a magyar piac helyzetéről beszélt Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke és László Richárd, a Toyota Central Europe Magyarországért felelős igazgatója, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének elnökségi tagja az InfoRádió Aréna című műsorában.
VIDEÓ
Autóvásárlás: milyet, mikor, hogyan? Gablini Gábor és László Richárd, Inforádió, Aréna
Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.20. hétfő, 18:00
Szepesi Balázs
az MCC Közgazdasági Iskolájának és Vállalkozáskutatási Műhelyének vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belga jegybankelnök: csökken az ECB kamatcsökkentésének esélye

Belga jegybankelnök: csökken az ECB kamatcsökkentésének esélye

Az Európai Központi Bank további kamatcsökkentéseinek esélye csökken a gazdaság ellenállóképessége és az árnövekedés 2% körüli stabilizálódása miatt - jelentette ki Pierre Wunsch, a belga jegybank elnöke.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél

700 000 év után ébredt fel ez az alvó vulkán: csúnya vége is lehet, nem kis pánikot okozott a helyieknél

A jelenséget valószínűleg vagy a vulkán alatti hidrotermális rendszer változása okozza, ami gázfelhalmozódáshoz vezet, vagy egy kisebb mennyiségű magma elmozdulása.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump meets Zelensky at White House for talks on Ukraine

Trump meets Zelensky at White House for talks on Ukraine

Ukraine's president is visiting Washington after Trump signalled he may give Kyiv access to Tomahawk long-range missiles.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 17. 19:05
Grúzia történelmét éli újra Ukrajna? Nagy a hasonlóság a kutató szerint
2025. október 17. 18:09
Beléphet-e Putyin az EU területére? Megszólalt az Európai Bizottság
×
×
×
×