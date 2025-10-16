ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 16. csütörtök
Donald Tusk lengyel kormányfő az ukrajnai háborúról brit, francia, német és lengyel részvétellel tartott csúcsértekezleten Kijevben 2025. május 10-én.
Nyitókép: MTI/EPA/PAP/Darek Delmanowicz

A lengyelek többsége szerint Donald Tusknak le kellene mondania

Infostart / MTI

A lengyelek többsége úgy látja, hogy Donald Tusknak távoznia kell a miniszterelnöki posztról - derül ki a Super Express napilapban csütörtökön közzétett felmérésből, amelyet a Polgári Platfom (PO) vezette kormánykoalíció hatalomra jutása második évfordulója alkalmából készítettek.

A Pollster közvéleménykutató cég által október 11-én és 12-én egy 1002 fős mintán elvégzett felmérésben a megkérdezettek 52 százaléka válaszolt igennel arra a kérdésre, hogy Tusknak távoznia kell-e a kormányfői posztról. A válaszadók 34 százaléka szerint maradnia kellene, 14 százaléknak pedig nem volt véleménye a kérdésről.

Marcin Palade politológus az X-en közzétett egy elemzést, amelyben összesítette az októberi felméréseket, és eszerint a kormánykoalíció fő ereje, a PO által vezetett Polgári Koalíciónak (KO) jelenleg 30,3 százalékos a támogatottsága. A fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) a voksok 31,1 százalékát kapná meg, ha most tartanának parlamenti választásokat.

A parlamentbe jutna még a szintén ellenzéki Konföderáció, valamint az ebből a tömörülésből idén kivált Lengyel Korona Konföderációja is a voksok 17,3, illetve 8,7 százalékával.

A KO az egyetlen kormánykoalíciós tömörülés, amely átlépné a parlamentbe jutáshoz megszabott ötszázalékos választási küszöböt. Alatta maradna az Új Baloldal (4,6 százalék), a Lengyel Parasztpárt (3 százalék) és a Lengyelország 2050 (1,5 százalék) is.

Kezdőlap    Külföld    A lengyelek többsége szerint Donald Tusknak le kellene mondania

lengyelország

felmérés

donald tusk

közvéleménykutatás

Korlátozott atomcsapás nem létezik. Aszódi Attila, Inforádió, Aréna
Hol vannak rések a digitális pajzsunkon? Csermák Szabolcs, Inforádió, Aréna
Közel-Kelet: a háborúnak vége, de mikor lesz béke? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
