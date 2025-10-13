Egyre többször van drónriadó Csehországban – megszólalt a hadsereg

A szóvivő szerint a hadsereg nemcsak figyeli a katonai létesítmények felett megjelenő drónokat, hanem szükség esetén kész a semlegesítésükre is.

Az utóbbi hetekben több európai országban is ismeretlen drónokat észleltek nemzetbiztonsági szempontból fontos infrastrukturális létesítmények felett.

"Mi Csehországban egyetlen olyan dróntípust sem észleltünk, amelyeket Németországban láttak.

Ennek ellenére további intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük a megfigyelést a katonai objektumok közelében" - tette hozzá a szóvivő.

Zdenka Soborna Kosvancová, a vezérkar szóvivője az Echo24 hírportálnak nyilatkozva azt mondta, hogy a hadsereg rendelkezik a megfelelő eszközökkel a drónok semlegesítéséhez.