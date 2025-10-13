ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2025. október 13. hétfő
Nyitókép: Unsplash.com

Egyre többször van drónriadó Csehországban – megszólalt a hadsereg

Infostart / MTI

A cseh hadsereg egyre több drónincidenst észlel katonai létesítmények térségében, de ezek többsége olyan eset, amelyben az irányító vagy technikailag tapasztalatlan vagy nem ismeri a vonatkozó jogszabályokat, ezért alapvetően szabálysértésekről van szó - mondta Magdalena Dvoráková a hadsereg szóvivője hétfőn a CTK hírügynökségnek nyilatkozva.

A szóvivő szerint a hadsereg nemcsak figyeli a katonai létesítmények felett megjelenő drónokat, hanem szükség esetén kész a semlegesítésükre is.

Az utóbbi hetekben több európai országban is ismeretlen drónokat észleltek nemzetbiztonsági szempontból fontos infrastrukturális létesítmények felett.

"Mi Csehországban egyetlen olyan dróntípust sem észleltünk, amelyeket Németországban láttak.

Ennek ellenére további intézkedéseket hozunk annak érdekében, hogy hatékonyabbá tegyük a megfigyelést a katonai objektumok közelében" - tette hozzá a szóvivő.

Zdenka Soborna Kosvancová, a vezérkar szóvivője az Echo24 hírportálnak nyilatkozva azt mondta, hogy a hadsereg rendelkezik a megfelelő eszközökkel a drónok semlegesítéséhez.

