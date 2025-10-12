ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 12. vasárnap
Shards of car glass on the asphalt road.
Nyitókép: Berezko/Getty Images

Ünnepségre indultak a katariak, meghaltak

Infostart

Autóbalesetet szenvedett Egyiptomban egy katari kormányzati tisztségviselőket szállító autó, három tisztségviselő meghalt, ketten megsérültek

Az X-en közzétett üzenet szerint a tisztségviselők a hétfői, a gázai háborút lezáró, Sarm es-Sejkben rendezendő aláíróünnepségre utaztak, amikor a baleset történt.

A sérülteket kórházban ápolják, a holttesteket a nap folyamán Katarba szállítják.

Biztonsági források szerint a gépkocsi Sarm es-Sejktől 50 kilométerre borult fel egy kanyarban.

