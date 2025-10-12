Ünnepségre indultak a katariak, meghaltak

Az X-en közzétett üzenet szerint a tisztségviselők a hétfői, a gázai háborút lezáró, Sarm es-Sejkben rendezendő aláíróünnepségre utaztak, amikor a baleset történt.

Four members of Qatar’s delegation involved in Gaza peace talks were killed when their vehicle overturned in Sharm El-Sheikh, two are reportedly in intensive care, according to Egyptian and Qatari media.



The Al-Hadath channel reported that these were Qatari diplomats who worked… pic.twitter.com/qUniB742Vv — Cheryl E ???️ (@CherylWroteIt) October 12, 2025

A sérülteket kórházban ápolják, a holttesteket a nap folyamán Katarba szállítják.

Biztonsági források szerint a gépkocsi Sarm es-Sejktől 50 kilométerre borult fel egy kanyarban.