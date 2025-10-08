ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 8. szerda Koppány
Nyitókép: Pexels.com

Tragikus baleset: földcsuszamlás nyelte el a buszt, sokan életüket vesztették – videó

Infostart

Részben maga alá temetett egy autóbuszt egy földcsuszamlás Indiában kedd éjjel, a járműben tartózkodók közül tizenöten meghaltak – közölték a helyi hatóságok.

A szerencsétlenség az északi Himácsal Prades államban történt, a busz éppen egy hegyi szakaszon haladt. A földcsuszamlást a napok óta tartó heves esőzés okozta.

A rendőrség közlése szerint a halálos áldozatok között négy nő és két gyermek is van. További három gyermeket sérülésekkel kórházba szállítottak. Az első vizsgálatok szerint 20-25-en tartózkodtak a buszon, így még eltűntek után is kutatnak.

Az áldozatoknak és hozzátartozóknak Draupadi Murmu elnök és Narendra Modi miniszterelnök is kinyilvánította részvétét, illetve együttérzését.

(Címlapképünk illusztráció.)

Külföld    Tragikus baleset: földcsuszamlás nyelte el a buszt, sokan életüket vesztették – videó

india

halottak

földcsuszamlás

