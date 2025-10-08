Tragikus baleset: földcsuszamlás nyelte el a buszt, sokan életüket vesztették – videó

A szerencsétlenség az északi Himácsal Prades államban történt, a busz éppen egy hegyi szakaszon haladt. A földcsuszamlást a napok óta tartó heves esőzés okozta.

A rendőrség közlése szerint a halálos áldozatok között négy nő és két gyermek is van. További három gyermeket sérülésekkel kórházba szállítottak. Az első vizsgálatok szerint 20-25-en tartózkodtak a buszon, így még eltűntek után is kutatnak.

Tragic Landslide Incident Leaves 15 Dead As Bus Pelted With Debris In Himachal Pradesh



According to reports, around 30 passengers were onboard the vehicle during the incident in Bilaspur district’s Bhalughat area, and three have been sent to hospital for treatment.



Az áldozatoknak és hozzátartozóknak Draupadi Murmu elnök és Narendra Modi miniszterelnök is kinyilvánította részvétét, illetve együttérzését.

