ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.71
usd:
332.15
bux:
99921.6
2025. október 7. kedd Amália
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Rendkívüli készültség Berlinben: kedden lángba borulhat a német főváros

Infostart

A rendőrség hatalmas erőkkel készül a Hamász Izrael elleni támadásának második évfordulójára, mert iszlám szélsőségesek radikális akcióitól tartanak.

Rendkívüli készültséget foganatosított a berlini rendőrség a Hamász iszlamista terrorszervezet Izrael elleni támadásának második évfordulóján, kedden várható palesztinbarát tüntetésekre. „Október 7-én éjt nappallá téve szolgálatban vagyunk” – idézték a hírportálok a rendőrség szóvivőjét. Azt is közölte, hogy több helyütt spontán akciókra számítanak. A rendőrség – mint fogalmazott – a lehető leggyorsabban fel akar lépni azokkal szemben, akik Berlin utcáin bűncselekményeket követnek el.

A Die Welt szerint a rendőrség több tartomány támogatásával mintegy másfél ezer rendőrt helyezett készenlétbe. „A zsidó és izraeli intézmények védelme és az esetleges bűncselekmények elleni gyors fellépés prioritást élvez” – jelentette ki a szóvivő, emlékeztetve a manchesteri zsinagóga elleni múlt heti támadásra is.

A hatóságok előzetes információi szerint kedden többek között Izrael-ellenes tüntetést terveznek este az Alexanderplatzon, amelyet a „Teljes felszabadulásig” mottóval és az „Árasszuk el Berlin utcáit” felirattal hirdetnek.

Andreas Büttner, az antiszemitizmus elleni brandenburgi tartományi biztos az X portálon közzétett üzenetében úgy értékelte, hogy a „Teljes felszabadulásig” jelszó nyíltan a terror, a terrorista szervezetek támogatására, a zsidók megsemmisítésére szólít fel. „Berlin közepén ez nem történhet meg” – hívta fel a hatóságok figyelmét a biztos, aki a tervezett tüntetés betiltását sürgette.

A rendőrség szóvivője szerint készült egy úgynevezett térvédelmi koncepció is, amely azokat az intézkedéseket tartalmazza, amelyeket a közterületek védelmére irányoztak elő, és ebben szerepelnek sorompók, kordonok, egyes utak lezárását, de a kritikus helyzetekre az esti órákra előirányozták egyes utcák rendkívüli megvilágítását is.

Az első rendbontás már vasárnap este megtörtént: Izrael-ellenes tüntetők vonultak végig Berlin Kreuzberg és Neukölln negyedén, és este nyolc körül megpróbálták lezárni forgalmat, pirotechnikai eszközöket robbantottak, és szemeteskukákat dobáltak az úttestre. A rendőrségnek 250 rendfenntartót kellett bevetnie, hogy meg tudja tisztítani a megszállt Hermannplatzot. Tizenöt embert őrizetbe vettek, köztük a jogellenes felvonulás szervezőit is. Több, korábbi palesztinpárti tüntetés szervezőjét előre eltiltották attól, hogy a következő napokban utcai rendezvényeken vegyen részt.

Berlin mellett több más német városban ugyanakkor a gyász jegyében fekete zászlókkal emlékeznek a Hamász terrortámadásának áldozataira. A német fővárosban mindenekelőtt fotókkal idézik fel az izraeli zenei fesztiválon 2023. október 7-én történteket. A Brandenburgi kapunál pedig felolvassák az áldozatok nevét. A Bebelplatzon pedig több száz regisztrált résztvevővel virrasztást terveznek az antiszemitizmus ellen.

Két évvel ezelőtt, október 7-én a Hamász Izrael déli részén mintegy 1200 embert gyilkolt meg, és több mint 240 túszt a Gázai övezetbe hurcolt. Néhányukat a terrorszervezet szabadon engedte. Becslések szerint az azóta fogságban lévők közül már csak mintegy húszan lehetnek életben. Remélt szabadon bocsátásukról Donald Trump amerikai elnök átfogó közel-keleti béketerve keretében épp a nap folyamán kezdődtek egyeztetések Kairóban Izrael és a Hamász tárgyalói között.

Kezdőlap    Külföld    Rendkívüli készültség Berlinben: kedden lángba borulhat a német főváros

tüntetés

rendőrség

németország

izrael

berlin

hamász

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni

Komoly fenyegetést jelent Németország biztonságára a drónincidensek növekvő száma a kancellár szerint. Az ARD közszolgálati televíziónak adott interjújában Friedrich Merz sürgette a kötelező katonai szolgálat újbóli bevezetését, a közel-keleti fejleményekkel kapcsolatban pedig támogatást ígért a gázai újjáépítéshez.
 

Volodimir Zelenszkij azt mondta, Ukrajna mindenképp az EU tagja lesz, majd üzent Orbán Viktornak

Orbán Viktor is reagált Volodimir Zelenszkij személyes üzenetére

Robert Fico: Szlovákia békepárti, nem kíván háborúba keveredni Oroszországgal

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Katona Csaba: az aradi kivégzésnek egyértelmű és világos üzenete volt – a lázadóknak nincs kegyelem

Valóban nem sejtette Batthyány Lajos és a 13 tábornok, hogy kivégzés is lehet az ítélet? Hogyan próbálták Ferenc Józsefet népszerűsíteni Magyarországon? Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár munkatársa ezekről is beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Egység és megosztottság – így emlékeztek meg a parlamentben az aradi vértanúkról

Nemzeti gyásznap: az aradi vértanúkra emlékezünk

VIDEÓ
Cseh választás: Babis győzött, de tud-e kormányt alakítani? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.08. szerda, 18:00
Balog Ádám
a Kavosz igazgatótanácsának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint gyorsított a magyar áremelkedés – Tényleg ekkora a baj?

Megint gyorsított a magyar áremelkedés – Tényleg ekkora a baj?

Az előző havi 4,3%-ról szeptemberben megint emelkedhetett az éves inflációs ráta Magyarországon – vélik a Portfolio által megkérdezett elemzők. Az év végéig ugyanakkor fokozatosan csökkenhet az áremelkedési ütem, akár a jegybanki célsávba is beférhet decemberben. Még ezzel együtt sem lesz egyszerű dolga az MNB-nek, hiszen az árrésstopok hatását is figyelembe kell vennie, amikor az esetleges kamatcsökkentést mérlegeli majd.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk

Így hálózta be titokban az előfizetőket a Yettel: működik a láthatatlan AI-trükk

A mesterséges intelligencia nemcsak a mindennapi élet, hanem az üzleti működés egyik legfontosabb tényezőjévé vált, kiváltképp a telekommunikációs szektorban.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says chance of Gaza peace deal 'really good' as talks to continue in Egypt

Trump says chance of Gaza peace deal 'really good' as talks to continue in Egypt

The talks in Egypt are expected to be among the most consequential since the start of the war two years ago.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 7. 05:24
Flamingókkal is támadja Ukrajna Oroszországot
2025. október 6. 20:56
Friedrich Merz: a behatoló drónokat le kell lőni
×
×
×
×