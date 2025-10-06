ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 6. hétfő
3d render illustration of an underwater oil pipeline . The pipes are destroyed after the explosion.
Nyitókép: Serg Myshkovsky/Getty Images

Volodimir Z. előzetes letartóztatását meghosszabbították

Infostart / MTI

Negyven nappal meghosszabbította hétfőn a varsói kerületi bíróság az Északi Áramlat német-orosz gázvezeték felrobbantásában való részvétellel gyanúsított, múlt héten őrizetbe vett Volodimir Z. ukrán állampolgár előzetes letartóztatását - közölte az újságírókkal a gyanúsított ügyvédje.

Németország azzal gyanúsította meg a 49 éves Volodimir Z.-t, hogy búvárként részt vett az Északi Áramlat balti-tengeri gázvezeték 2022-ben történt felrobbantásában. Emiatt a német hatóságok európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. Volodimir Z.-t múlt kedden vették őrizetbe a Varsó melletti Pruszkówban.

Az előzetes letartóztatást a lengyel hatóságok azzal indokolták, hogy a gyanúsított megszökhetne vagy akadályozhatná a nyomozást.

A lengyel bíróságnak 100 napon belül kell elbírálnia a német fél kiadatási kérelmét.

A gyanúsított azt állítja, hogy nem vett részt a gázvezeték megrongálásában, a robbantás elkövetésének idején Ukrajnában volt.

A varsói kerületi bíróság előtt hétfőn több tucat ember tüntetett lengyel és ukrán zászlókkal, és Volodimir Z. szabadlábra helyezését követelték. A férfit képviselő ügyvédi iroda már több mint kétezer aláírást gyűjtött össze Volodimir Z. támogatására.

A német hatóságok által folytatott nyomozás eddigi eredménye szerint egy csoport 2022 szeptemberében egy Rostockból induló vitorlás jachttal a Balti-tengeren a dániai Bornholm-sziget közelébe hajózott, robbanószerkezeteket helyezett el a tenger mélyén futó vezetékpáron, és távolról működésbe hozta őket. Mivel a robbanások Svédország, Dánia és Németország gazdasági övezetét is érintették, mindhárom ország külön vizsgálatot indított az ügyben, de Stockholm és Koppenhága időközben lezárta az eljárást, így a nyomozást jelenleg kizárólag Berlin folytatja.

Az Északi Áramlat-1 Oroszország fő gázszállítási útvonalaként szolgált Németország felé egészen addig, amíg Moszkva 2022 augusztusában le nem állította a szállítást. Az Északi Áramlat-2 soha nem kezdte meg működését, mert Berlin az engedélyezési folyamatot az ukrajnai háború előtt felfüggesztette.

Petr Pavel cseh államfő tárgyalt a cseh pártok vezetőivel a parlamenti választások után, és azt nyilatkozta, hogy hárompárti koalíció várható Andrej Babiš pártjának vezetésével.
 

Idén eddig több forrást vont be az Államadósság Kezelő Központ, mint amennyi az éves terv teljesítéséhez szükséges. A teljesítési mutató az év első kilenc hónapjában 115 százalékon állt – mondta el az InfoRádióban Kolozsi Pál, az ÁKK vezérigazgató-helyettese.
