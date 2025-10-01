Sajtóhír: Magyarország területén bántalmazhattak egy férfit ukrán határőrök

Ukrán közösségi médiában terjedő beszámolók szerint ukrán határőrök magyar területen is üldözik és bántalmazzák azokat, akik illegálisan próbálnak átszökni a határon – írja a Strana ukrán lapra hivatkozva a Mandiner.

Egy embercsempész, aki illegális szökéseket szervez Magyarországra, a Telegram közösségi oldalán, videón számolt be arról, hogy ügyfelét egy magyar falu közelében fogták el és súlyosan megverték az ukrán hatóságok. Állítása szerint eltörték a bordáját egy pincében.

A cikk említi, hogy hasonló esetekről már Lengyelországban is hallani lehetett.