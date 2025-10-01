ARÉNA - PODCASTOK
Üres autósávok Magyarország irányába a záhonyi magyar-ukrán határátkelőhelyen 2020. március 15-én. Ukrajna lezárta határait minden külföldi előtt március 15. és 29. között, az új típusú koronavírus-járvány terjedése elleni védekezésül.
Nyitókép: MTI/Balázs Attila

Sajtóhír: Magyarország területén bántalmazhattak egy férfit ukrán határőrök

Infostart

Egy fiatal embercsempész szerint ukrán határőrök külföldi, magyar, lengyel területen fogják el a sorozástól elbújókat. A Strana ukrán portál arról ír, hogy külföldi területen fizikai erőszakot alkalmaznak az ukrán hatóságok azokkal szemben, akik illegálisan lépik át a határt.

Ukrán közösségi médiában terjedő beszámolók szerint ukrán határőrök magyar területen is üldözik és bántalmazzák azokat, akik illegálisan próbálnak átszökni a határon – írja a Strana ukrán lapra hivatkozva a Mandiner.

Egy embercsempész, aki illegális szökéseket szervez Magyarországra, a Telegram közösségi oldalán, videón számolt be arról, hogy ügyfelét egy magyar falu közelében fogták el és súlyosan megverték az ukrán hatóságok. Állítása szerint eltörték a bordáját egy pincében.

A cikk említi, hogy hasonló esetekről már Lengyelországban is hallani lehetett.

Sajtóhír: Magyarország területén bántalmazhattak egy férfit ukrán határőrök

embercsempész

határőrség

orosz-ukrán háború

