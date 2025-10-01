A Temu és a Shein letarolta Németországot is – fellépés készül ellenük

Korábbi adatok szerint az e-kereskedelem útján naponta mintegy fél millió csomag érkezik külföldről, elsősorban Kínából Németországba. A kereskedői portálok közül tartósan az élbolyban volt két kínai webáruház, a Temu és Shein. Az előző kormány által elfogadott szabályozás nagyobb jogkört irányzott elő a vámhatóság számára, támogatva a a 150 eurós vámmentességi határ eltörlését.

Egy friss tanulmány szerint

a Temu és a Shein népszerűsége azonban nem tört meg.

A fogyasztók továbbra is előnyben részesítik az internetes vásárlást és favorizálják a kínai webáruházakat.

Az EHI kiskereskedelmi kutatóintézet E-Commerce Market Germany 2025 című tanulmánya szerint a Shein divatkereskedő ma már az egyik legnagyobb online üzlet, amely a korábbi 18. helyéről a 7-re ugrott, és a csoport bevétele a múlt évben 18 százalékkal, 1,1 milliárd euróra nőtt. Ugyanakkor a Temu tette meg a legnagyobb ugrást az online piactereken: a kínai portál csaknem megnégyszerezte bruttó kereskedelmi volumenét Németországban, és 3,4 milliárd eurós bevételre tett szert.

„A két kínai webáruház egyre népszerűbb Németországban, mert alacsony árakkal, játékos elemekkel és hatalmas termékválasztékkal kényeztetik a vásárlókat” – indokolt Lars Hofacker, a tanulmány egyik szerzője.

A jelentés szerint a legnagyobb forgalmú ezer kiskereskedelmi webáruház 3,8 százalékkal, 80,4 milliárd euróra tudta növelni nettó árbevételét a 2024-es pénzügyi évben. Tovább nőtt a piaci koncentráció: míg a tíz legnagyobb forgalmú üzlet nyolcszázalékos növekedést könyvelhetett el, a fennmaradó 990 üzlet csak 1,3 százalékkal növelte árbevételét.

Az online áruházak listáját az Amazon vezeti az Otto, a Zalando, a Mediamarkt, az Apple és az IKEA előtt, míg a Shein a hetedik helyre jött fel.

A Temu és a Shein népszerű a fogyasztók, de kevésbé a politikusok, a kereskedelmi képviselők és a fogyasztóvédők körében. Az utóbbiak a termékminőségre, az ellenőrzések hiányára és a tisztességtelen versenyfeltételekre panaszkodnak, és szigorúbb szabályozást követelnek. A Német Kiskereskedelmi Szövetség elnöke szerint ennek érdekében mielőbbi cselekvésre van szükség, ellenkező esetben szerinte a tisztességtelen verseny sok hazai kereskedelmi vállalatot és termelőt tönkretesz.

Német portálok szerint a Temu és a Shein az Európai Bizottságnak is „gyanús”, jelenleg is uniós eljárás folyik ellene. A bizottság szerint nagy a kockázata annak, hogy a fogyasztók illegális termékekkel találkozhatnak, például olyan gyermek játékokkal vagy elektronikai termékekkel, amelyek nem felelnek meg az uniós szabályoknak. A Temut ezért büntetés fenyegeti.

A Sheinnek javítania kell a fogyasztóvédelmet az uniós szabályozások megsértése miatt. A bizottság gyanúja szerint a divatkereskedő a vásárlókat hiányzó vagy félrevezető információkkal téveszti meg.

Mindkét portál ugyanakkor hangsúlyozza, hogy együttműködik a hatóságokkal.