ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.81
usd:
331.4
bux:
98834.47
2025. október 1. szerda Malvin
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Toronto, Canada - January 20, 2024: Temu, PayPal and various other apps on an Apple iPhone.
Nyitókép: Kenneth Cheung/Getty Images

A Temu és a Shein letarolta Németországot is – fellépés készül ellenük

Infostart

Hónapokkal ezelőtt még arról érkezett hír, hogy Németország hadat üzent a külföldi webáruházaknak, köztük a kínai Temunak és a Sheinnek. A fő indok akkor a bizonytalan minőségű áruk áradata és a vámmentesség volt. A helyzet azonban semmit nem változott.

Korábbi adatok szerint az e-kereskedelem útján naponta mintegy fél millió csomag érkezik külföldről, elsősorban Kínából Németországba. A kereskedői portálok közül tartósan az élbolyban volt két kínai webáruház, a Temu és Shein. Az előző kormány által elfogadott szabályozás nagyobb jogkört irányzott elő a vámhatóság számára, támogatva a a 150 eurós vámmentességi határ eltörlését.

Egy friss tanulmány szerint

a Temu és a Shein népszerűsége azonban nem tört meg.

A fogyasztók továbbra is előnyben részesítik az internetes vásárlást és favorizálják a kínai webáruházakat.

Az EHI kiskereskedelmi kutatóintézet E-Commerce Market Germany 2025 című tanulmánya szerint a Shein divatkereskedő ma már az egyik legnagyobb online üzlet, amely a korábbi 18. helyéről a 7-re ugrott, és a csoport bevétele a múlt évben 18 százalékkal, 1,1 milliárd euróra nőtt. Ugyanakkor a Temu tette meg a legnagyobb ugrást az online piactereken: a kínai portál csaknem megnégyszerezte bruttó kereskedelmi volumenét Németországban, és 3,4 milliárd eurós bevételre tett szert.

„A két kínai webáruház egyre népszerűbb Németországban, mert alacsony árakkal, játékos elemekkel és hatalmas termékválasztékkal kényeztetik a vásárlókat” – indokolt Lars Hofacker, a tanulmány egyik szerzője.

A jelentés szerint a legnagyobb forgalmú ezer kiskereskedelmi webáruház 3,8 százalékkal, 80,4 milliárd euróra tudta növelni nettó árbevételét a 2024-es pénzügyi évben. Tovább nőtt a piaci koncentráció: míg a tíz legnagyobb forgalmú üzlet nyolcszázalékos növekedést könyvelhetett el, a fennmaradó 990 üzlet csak 1,3 százalékkal növelte árbevételét.

Az online áruházak listáját az Amazon vezeti az Otto, a Zalando, a Mediamarkt, az Apple és az IKEA előtt, míg a Shein a hetedik helyre jött fel.

A Temu és a Shein népszerű a fogyasztók, de kevésbé a politikusok, a kereskedelmi képviselők és a fogyasztóvédők körében. Az utóbbiak a termékminőségre, az ellenőrzések hiányára és a tisztességtelen versenyfeltételekre panaszkodnak, és szigorúbb szabályozást követelnek. A Német Kiskereskedelmi Szövetség elnöke szerint ennek érdekében mielőbbi cselekvésre van szükség, ellenkező esetben szerinte a tisztességtelen verseny sok hazai kereskedelmi vállalatot és termelőt tönkretesz.

Német portálok szerint a Temu és a Shein az Európai Bizottságnak is „gyanús”, jelenleg is uniós eljárás folyik ellene. A bizottság szerint nagy a kockázata annak, hogy a fogyasztók illegális termékekkel találkozhatnak, például olyan gyermek játékokkal vagy elektronikai termékekkel, amelyek nem felelnek meg az uniós szabályoknak. A Temut ezért büntetés fenyegeti.

A Sheinnek javítania kell a fogyasztóvédelmet az uniós szabályozások megsértése miatt. A bizottság gyanúja szerint a divatkereskedő a vásárlókat hiányzó vagy félrevezető információkkal téveszti meg.

Mindkét portál ugyanakkor hangsúlyozza, hogy együttműködik a hatóságokkal.

Kezdőlap    Külföld    A Temu és a Shein letarolta Németországot is – fellépés készül ellenük

németország

kiskereskedelem

webáruház

temu

shein

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Csővezetékek csapdájában – az uniós olajstratégia kihívásai

Az Európai Unió energiapolitikája a geopolitikai leválást hirdeti, ám a közép-európai valóság makacsul ellenáll az egyszerű jelszavaknak. Magyarország és Szlovákia finomítói és vezetékei még mindig az orosz Urals típusú olajra épülnek, ezért a gyors váltás nemcsak drága, hanem ellátási sokkokkal is fenyeget. A csővezetékek geográfiája és az ipari infrastruktúra tehetetlensége évekre lassíthatja a diverzifikációt.
VIDEÓ
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.01. szerda, 18:00
Gálik Zoltán
a Budapesti Corvinus Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Egymást vádolja Moszkva és Kijev egy NATO elleni potenciális támadással, vészhelyzetben Európa legnagyobb atomerőműve - Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Az orosz külső hírszerzés (SzVR) tegnap egy közleményben azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy a lengyel titkosszolgálatokkal összejátszva egy "szimulált támadást" tervez Lengyelország kritikus infrastruktúrája ellen, hogy provokálja a NATO-tagállamokat és a szabotázsakciót Moszkvára kenje. Válaszul Kijev kijelentette, hogy a Kreml csak a saját jövőbeli "hamis zászlós" műveletét próbálja előkészíteni a vádaskodással, és az amerikai ISW elemzőház is erre hívta fel a figyelmet. Volodimir Zelenszkij tegnap este közölte, kritikussá vált a helyzet a zaporizzsjai atomerőműben, miután az orosz tüzérségi támadások már hét napja akadályozzák a létesítmény külső áramellátásának helyreállítását. Az ukrán elnök szerint nemrég az egyik vészhelyzeti dízelgenerátor is leállt. Az este folyamán Oroszország irányított légibombával mért csapást a Kelet-Ukrajnában fekvő Harkiv városa ellen, hat ember megsebesült. A támadás tüzet okozott az egyik helyi piacon, valamint néhány lakóépületben is, a tűzoltók ezáltal egész éjjel küzdöttek a lángokkal Ukrajna második legnagyobb városában. Cikkünk folyamatosan frissül a legfontosabb fejleményekkel az orosz-ukrán frontról.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Júliusi csúcs után augusztusi zuhanás: így változtatja meg az Otthon Start a piacot

Júliusi csúcs után augusztusi zuhanás: így változtatja meg az Otthon Start a piacot

Augusztusban mindössze 105,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződést a magyarok, ami óriási visszaesés a júliusi 141,9 milliárd forintos összeghez képest.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

US government shuts down after Senate fails to pass last-ditch funding plan

Thousands of government employees are likely to be put on unpaid leave, as Trump also threatens to permanently fire federal staff deemed "non-essential".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 10:11
Riasztották a hatóságokat Münchenben – gyújtogatás, egy halott
2025. október 1. 08:58
Egyre többet tudnak a jászvásári csecsemőgyilkos baktériumról, de újabb halott van
×
×
×
×